Goodyear, Eagle Sport 2'yi pazara sundu

Goodyear, yüksek performanslı yaz lastiği Eagle Sport 2'yi pazara sundu.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, Eagle Sport 2'nin yeni teknolojileri, kuru zeminde daha iyi yol tutuş, ıslak zeminde daha kısa fren mesafesi ve daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni desen, yanak tasarımı, hamur ve karkasa sahip Goodyear Eagle Sport 2, güvenliği elden bırakmıyor.

Lastiğin bir önceki nesline göre ıslak zeminde fren mesafesi yüzde 9 kısalırken, yol tutuş ve araç hakimiyeti de yüzde 18 artıyor.

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Türkiye Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, "Ülkemizde üretilen ve hem iç pazara sunulup hem de dünyanın farklı bölgelerine ihraç edilecek olan Goodyear Eagle Sport 2 ile gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl bu segmentte önemli bir pazar payına sahip olduk. Goodyear Eagle Sport 2 ile bu segmentteki konumumuzu daha da sağlamlaştırıp, pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Eagle Sport 2, önceki neslini geride bırakan yenilikçi özelliklere sahip. Tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veren Eagle Sport 2, lastik satın alırken en çok göz önünde bulundurulan üç kriter olan dayanıklılık, konfor ve performans konusunda iyileştirmeler sunuyor.

Birçok otomobile uygun olarak geliştirilen Eagle Sport 2, 14-16 inç arasında 11 farklı ebatla ocak ayı itibarıyla Türkiye pazarında yerini aldı. Yeni Goodyear Eagle Sport 2, Eagle Sport TZ ve Eagle Sport TZ SUV modellerine ek olarak bu ürün grubunu tamamlıyor.