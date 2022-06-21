Göreme Belediyesi'nden personele bayram ettiren haber! Ücretler ve sosyal haklara ortalama yüzde 80 artış yapıldı - Son Dakika
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Göreme Belediyesi'nden personele bayram ettiren haber! Ücretler ve sosyal haklara ortalama yüzde 80 artış yapıldı

21.06.2022 20:26
Göreme Belediyesi'nden personele bayram ettiren haber! Ücretler ve sosyal haklara ortalama yüzde 80 artış yapıldı

Kayseri'nin Göreme Belediyesi'nde yürütülen toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı. Bu kapsamda birinci yıl için ücretlere ve sosyal haklara ortalama yüzde 80 oranında artış yapıldı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Göreme Belediyesi Personel Limited Şirketinde toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Göreme Belediyesi'nde gerçekleşen programda konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin 3 yılı kapsadığını belirtti.

BİRİNCİ YIL YÜZDE 80 ZAM

Birinci yıl için ücretlere ve sosyal haklara ortalama yüzde 80 oranında artış yapıldığını aktaran Çelik, "İkinci ve üçüncü yıllar ücret artışı için yıllık TÜFE oranında anlaşıldı. Sözleşmemizde emeği geçen başta Göreme Belediye Başkanımız Ömer Eren'e ve belediye yetkililerine teşekkür ederiz. Toplu iş sözleşmemizin üyelerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren de belediye olarak ellerinden gelen en iyi zammı verdiklerini belirterek, iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

Hizmet İş Sendikası, Ömer Eren, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Göreme Belediyesi'nden personele bayram ettiren haber! Ücretler ve sosyal haklara ortalama yüzde 80 artış yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göreme Belediyesi'nden personele bayram ettiren haber! Ücretler ve sosyal haklara ortalama yüzde 80 artış yapıldı - Son Dakika
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