'Görüntülü Hesap Açma' özelliğiyle yatırımcılar zamandan tasarruf edecek - Son Dakika

Sermaye piyasaları kurumlarından A1 Capital yeni hesap açma özelliğini duyurdu. Evrak süreci ve bekleme süresi olmaksızın hesap açma imkanı sunan "Görüntülü Hesap Açma" özelliği ile hizmet vermeye başladı.

A1 Capital, hesap açma kolaylığı sağlayan yeni özelliğini bugün itibariyle kullanıma sundu. Yeni yatırımcıların evrak toplama sürecine girmeden, herhangi bir işlem onayı beklemeden, posta veya kurye süreci olmadan, yatırım dünyasına adım atabileceği "Görüntülü Hesap Açma" özelliği bugün itibarıyla hizmete alındı.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE ÜCRETSİZ OLARAK HESAP AÇILABİLECEK

Yatırım hesabı açmak isteyen şirketin internet sitesi üzerinden "Görüntülü Hesap Açma" sistemine ulaşabilecek. A1 Capital satış ve operasyon uzmanları ile görüntülü olarak gerçekleşecek olan görüşme sonucunda anında hesap açma işlemi kısa sürede tamamlanacak.

Dijital onay ile gerçekleşecek olan yatırımcı hesabı açılışları ile evrak toplama, bekleme süresi, kurye süreci gibi uzun vakit alan süreçler ortadan kaldırılacak. Yatırımcılar bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilecek.

YENİ YATIRIMCILAR İÇİN ÇOK FAYDALI BİR ADIM

Yeni özellikleri Görüntülü Hesap Açma hakkında konuşan A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, "Duyurduğumuz bu yeni özelliğimiz ile yatırımcılarımızın borsa dünyasına daha hızlı adım atmasını sağlamayı hedefliyoruz. Öncesinde uzun vakit alan evrak toplama süreci ve günler süren kurye, imza süreçleri ile yatırımcıların borsaya adım atması oldukça uzun vakitlere sebep oluyordu. Aracı kurumların da kullanımına açılan Görüntülü Hesap Açma imkanı ile çok hızlı bir şekilde yatırım hesabı açmış olacağız. Dijital onay yolu ile dakikalar içerisinde sunacağımız bu hizmeti tamamen ücretsiz olarak yatırımcılara sunacağız. Zamandan büyük tasarruf sağlayan bu özellik ile yatırımcılar borsa dünyasına çok daha hızlı bir giriş sağlayabilecek" dedi.