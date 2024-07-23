Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Gözler Merkez\'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistler, Merkez'in politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Hatırlanacağı üzere geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

23.07.2024 09:16
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

EKONOMİSTLER AYNI TAHMİNDE BİRLEŞTİ

Ekonomistler, TCMB politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

MERKEZ'DEN YENİ ADIM GELECEK Mİ?

Kurul'un en önemli gündem maddelerinden biri piyasadaki Türk Lirası fazlalığı olacak. TCMB'nin piyasadaki likidite fazlasının çekilmesi konusunda yeni adımlar atabileceği belirtiliyor. Bu noktada faiz koridoru ile ilgili bir kararın alınabileceği ifade ediliyor. Gecelik faiz geçen hafta boyunca politika faizinin altına kaldı. Geçici likidite sterilizasyonu için depo ihaleleri başlatıldı. Son olarak cuma günü gecelik piyasada faiz yüzde 49.63 seviyesindeydi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLİYOR

Enflasyon beklentilerinde de gerileme sürüyor. Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. Temmuz ayı beklentisi ise 2,41'den yüzde 2,77'ye yükseldi. Vatandaşın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 90'ın üzerinde seyrediyor. TCMB'nin 2024 yılı için enflasyon tahmini ise yüzde 38 olarak belirlenmişti. Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,64 artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,6 olarak gerçeklemişti.

Merkez Bankası, Ekonomi, Ekonomi, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • barış özcan: Düşmesi lazım, piyasa kilitlendi. Nakit para yok. Herkes faize kaçtı. 41 6 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz: o zamanda döviz yükseliyor o da her şeye zam demek 13 5 Hursit Yavas: Saçmalama barış faiz bu oranda kalmalı dolar sabitlendi . Enflasyonda abd verilerinin düşüse geçmesi ile domino gibi dünyada etki gösterecek . 4 2
  • mesut özerden : deniyor ki parası olan bankaya yatırıp alnı terlemeden kazansın. garip ise ne ev alsın nede temel ihtiyaçlarını görsün. 0 1 Yanıtla

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