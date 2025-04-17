Gözler Merkez\'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Merkez Bankası'nın politika faiz kararı, saat 14.00'te açıklanacak.

EKONOMİSTLER AYNI TAHMİNDE BİRLEŞTİ

Merkez Bankası Mart ayı PPK toplantısında politika faizini 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürmüştü. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 34,50 oldu. Cari işlemler hesabının ise şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini tahmin eden ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.