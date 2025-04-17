Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Gözler Merkez\'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Küresel piyasalarda tarife restleşmelerinin etkileri sürerken yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Ekonomistler nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Merkez mart ayında politika faizini 250 baz puan indirmişti.

17.04.2025 08:20
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Merkez Bankası'nın politika faiz kararı, saat 14.00'te açıklanacak.

EKONOMİSTLER AYNI TAHMİNDE BİRLEŞTİ

Merkez Bankası Mart ayı PPK toplantısında politika faizini 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürmüştü. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 34,50 oldu. Cari işlemler hesabının ise şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini tahmin eden ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

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Son Dakika Ekonomi Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • şakir:
    merkez bankası degil padişah ne derse o olur o söylemiştir ne yapacaklarını 27 2 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Zerre kadar aklı varsa 250 puanı geri çeker ve 250 puanı yüksektir 16 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    500 baz iner 3 10 Yanıtla
  • mustafa aydoğan:
    Ekonomistler değil.ben ekonomist im diyen tahmin edilebilir.faiz iner yada çıkar. 12 1 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    bizi ne hallere soktu işten anlamayan 6 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Düşmesi lazım, yoksa enflasyon düşmez, pahalılık devam eder, tabiki faizciler bu yorumu beğenmeyecek. 0 0 Yanıtla
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