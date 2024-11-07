ABD Merkez Bankası Fed politika faizini bugün açıklayacak. ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından verilecek karar piyasalar için önem arz ediyor.
Fed faiz kararını saat 22:00'da açıklayacak.
Trump, ABD başkanının Fed'in para politikası kararlarında söz sahibi olması gerektiğini düşünüyor. Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ı Kasım 2017'de bankanın başkanlığına aday gösteren Trump, Powell'ı para politikası kararlarından dolayı eleştiriyor.
Trump, enflasyonu düşürmenin faiz oranlarını artırmadan başka yolları olduğunu ve genel olarak faiz oranlarının düşürülmesini savunuyor. Yeniden başkan olması halinde Trump'ın, Powell'ın 2026'ya kadar sürecek başkanlık görevini tamamlamasına izin vermesi bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Dünya ekonomileri FED'e kilitlendi - Son Dakika
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