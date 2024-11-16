Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler - Son Dakika
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Ekonomi

Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

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Milyonlarca çalışan asgari ücret için belirlenecek rakamı beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Asgari ücretin bir komisyon sonucunda belirlendiğini ifade eden Bakan Şimşek, ''Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz'' dedi.

16.11.2024 10:18  Güncelleme: 10:34
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"GÖNÜL İSTER Kİ..."

Asgari ücretin, komisyon tarafından belirlendiğini anımsatan Şimşek, "Bu aşamada değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Gönül ister ki katma değeri yüksek ürünler üretelim, verimliliğimiz, teknolojik boyutu çok yüksek olsun ve asgari ücretimiz bunun çok çok üstünde olsun. Biz oraya ulaşmak için zaten yapısal reform gündeminde en büyük başlığı AR-GE'ye, teknolojik, yeşil ve dijital dönüşüme ayırdık." diye konuştu.

"ÇALIŞANLARIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ"

Şimşek, en düşük memur maaşının son 22 yılda reel olarak yüzde 238 arttığına, dolar bazında 238 dolardan 1139 dolara çıktığına dikkati çekerek en düşük emekli maaşının reel yüzde 543, dolar bazında yüzde 812 yükseldiğini belirtti. Asgari ücretin reel yüzde 212, dolar bazında yüzde 343 arttığının altını çizen Şimşek, "Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Geçen sene asgari ücret yüzde 107,5 arttı. Geçen sene enflasyon neydi? Yüzde 65. Bu sene enflasyon yüzde 44'e revize edildi, yüzde 49 vermişiz." değerlendirmesinde bulundu.

"ASGARİ ÜCRETE VERGİ Mİ GETİRELİM?"

Vergi harcamalarıyla ilgili sorulara yanıt veren Şimşek, bu harcamaların 853 milyar lirasının asgari ücretin vergi dışı bırakılmasından kaynaklandığına işaret etti. Şimşek, "Asgari ücrete vergi mi getirelim? Siz onu mu istiyorsunuz? Yatırımları teşvik etmeyelim mi? Engelli, yaşlı, emekli, şehit, dul ve yetimler için 259,2 milyar liralık vergiden vazgeçmişiz. AR-GE, yenilik, tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi 147,3 milyar lira. 'Sermaye için 3 trilyon liradan vazgeçtiniz' diyor. Neresi sermaye bunun?" ifadelerini kullandı.

"ZENGİNİ VERGİLENDİRİYORUZ"

Şimşek, birçok şirketin, indirimlerden yararlandığı için vergi vermediğini, bu yüzden yurt içi asgari kurumlar vergisini getirdiklerini söyledi. Düzenlemeyle şirketlerin en az yüzde 10 vergi vereceğini bildiren Şimşek, şunları kaydetti: "Çok uluslu şirketler minimum yüzde 15 vergi verecek. Peki bunu ne zaman getirdik? 'Sermayeyi destekleyen' Mehmet Şimşek'in bakan olmasından sonraki dönemde getirdik. Şirketlerin taşınmaz satışlarında yüzde 50 kazanç istisnasını, serbest bölgede faaliyet gösterenlerin istisnasını daralttık. Kur Korumalı Mevduata (KKM) stopaj vergisi getirdik. Zengini vergilendiriyoruz."

Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek\'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

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Son Dakika Ekonomi Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • İsmail YILMAZ:
    “Çalışanlarımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” yandaşlarından bahsediyor herhalde. 103 4 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz:
    Aynı laflar aynı ezilmeler 74 2 Yanıtla
  • ikan Kiyici:
    helal olsun bakanım milleti faizle ezdin emeklinin vebali boynunda budunya sana güzel 65 3 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç:
    Bakanım siz hangi ülkede yaşıyorsunuz ezdirmemiş 55 2 Yanıtla
  • Said Demir:
    Doğru ezdirmediniz çünkü üste hiç kimseyi çıkarmadınız hep alttaydı. 49 2 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Laf salatası başka bir durmadan enflasyon revize başka bir şey yok 43 2 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Ağam bizimle eğleniyor galiba... Yatacak yeriniz yok sizin.. 43 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Yalan söylerken insanın yüzü kızarır. Enflasyon verileri doğru mu ki işçi memur enflasyona ezdirilmemiş olur 41 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Emekli 12.5 lira alıyor. Spiker diyemiyorki bu parayla emekli ailesi nasıl geçinir 36 0 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    Allah razı olsun. ÇOK düşüncelisiniz. 34 2 Yanıtla
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