Gram altın güne rekorla başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gram altın güne rekorla başladı

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Yatırımcıların gözdesi gram altın güne yeni rekorla başladı. Altının gramı 3 bin 83 lirayı görerek tarihi zirvesini yeniledi.

16.01.2025 09:29
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Altın yatırımcılarını sevindiren gelişme. ABD'de aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Gazze'den gelen ateşkes haberleri de altına pozitif yansıdı.

Gram altın güne 3 bin 83 lirayı görerek rekorla başladı.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın güne 2 bin 696 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 690, en yüksek de 2 bin 701 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2 bin 692 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Gram altın güne 3 bin 74 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 69 lira, en yüksek de 3 bin 83 lira seviyesi görüldü.

ALTINDA REKOR GELDİ

Gram altın şu sıralar 3 bin 71 liradan alıcı buluyor. Altın sabah saatlerinde 3 bin 83 lirayla tarihi yüksek seviyesini gördü.

Gram altın güne rekorla başladı

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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