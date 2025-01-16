Gram altın güne rekorla başladı

Ekonomi

İşte Biden\'a \'Bu şaka mı?\' dedirten soru

Altın yatırımcılarını sevindiren gelişme. ABD'de aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Gazze'den gelen ateşkes haberleri de altına pozitif yansıdı.

Gram altın güne 3 bin 83 lirayı görerek rekorla başladı.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın güne 2 bin 696 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 690, en yüksek de 2 bin 701 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2 bin 692 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Gram altın güne 3 bin 74 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 69 lira, en yüksek de 3 bin 83 lira seviyesi görüldü.

ALTINDA REKOR GELDİ

Gram altın şu sıralar 3 bin 71 liradan alıcı buluyor. Altın sabah saatlerinde 3 bin 83 lirayla tarihi yüksek seviyesini gördü.