Yatırımcıların güvenli limanı altın rekorlara doymuyor. Dün 4 bin 400 lirayı aşan gram altın bir kez daha rekor kırdı.
Gram altın güne 4 bin 410 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 398 lirayı gören gram altın, 4 bin 452 liraya kadar yükseldi.
Alış: 4.452,9470
Satış: 4.453,4540
Alış: 3.425,17
Satış: 3.425,94
Alış: 7.125,1700
Satış: 7.281,8600
Alış: 28.499,6900
Satış: 29.037,2800
Son Dakika › Ekonomi › Gram altın rekor kırdı - Son Dakika
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