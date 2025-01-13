Gram altın yeni rekor kırdı! - Son Dakika
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Ekonomi

Gram altın yeni rekor kırdı!

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30 Ekim'de 3.071,29 liraya ulaşan gram altın bugün itibariyle yaklaşık 3 aydır bu aralıkta dolaşırken yeni rekor kırdı. Bugün itibariyle 3070 lirayı bulaşan gram altın son iki ayın rekorını kırmış oldu.

13.01.2025 12:26
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ABD'den gelen istihdam verileri sonrası yükselişe geçen altın rekora yakın seviyelerde bulunuyor. Güne 3064 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3.063 liradan işlem görüyor.

Güvenli liman altın, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Fed'den gelecek faiz adımıyla birlikte altın fiyatlarında hareketliliğin oluşması rekora yol açtı. 25 Kasım'da 3.018, 11 Aralık'ta 3047'yi test eden gram altın uzun sürenin ardından ilk kez 3070 seviyesine ulaştı. Böyle son 2 ayın rekorını kıran gram altının tarihi rekoru olan 3.071,29'a çok yaklaştı. Gram altının, 3071,29'un üzerine atması durumunda yeni senaryoya doğru yol alabileceği değerlendiriliyor.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

GRAM ALTIN FİYATI

3.063,9570

ALTIN/ONS FİYATI

2.687,9900

ÇEYREK ALTIN FİYATI

4.902,6600

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

19.610,6400

TAM ALTIN FİYATI

19.963,00

YARIM ALTIN FİYATI

9.774,11

ZİYNET ALTINI FİYATI

19.609,49

ATA ALTIN FİYATI

20.162,23

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.659,90

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

2.792,72

GREMSE ALTIN FİYATI

49.601,00

KÜRESEL PİYASA ETKİLERİ

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişeler risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

NOT: BU HABERDE YER ALAN İÇERİKLER YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ.

Gram altın yeni rekor kırdı!

Ekonomi, Aralık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın yeni rekor kırdı! - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Cocukluk askimsin:
    ahhhpartililer hulooooooo 1 1 Yanıtla
  • monşer null:
    pehhh 1 0 Yanıtla
  • Osman Erginyavuz:
    yalan haber 0 0 Yanıtla
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