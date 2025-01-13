ABD'den gelen istihdam verileri sonrası yükselişe geçen altın rekora yakın seviyelerde bulunuyor. Güne 3064 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3.063 liradan işlem görüyor.
Güvenli liman altın, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Fed'den gelecek faiz adımıyla birlikte altın fiyatlarında hareketliliğin oluşması rekora yol açtı. 25 Kasım'da 3.018, 11 Aralık'ta 3047'yi test eden gram altın uzun sürenin ardından ilk kez 3070 seviyesine ulaştı. Böyle son 2 ayın rekorını kıran gram altının tarihi rekoru olan 3.071,29'a çok yaklaştı. Gram altının, 3071,29'un üzerine atması durumunda yeni senaryoya doğru yol alabileceği değerlendiriliyor.
3.063,9570
2.687,9900
4.902,6600
19.610,6400
19.963,00
9.774,11
19.609,49
20.162,23
1.659,90
2.792,72
49.601,00
Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişeler risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.
Son Dakika › Ekonomi › Gram altın yeni rekor kırdı! - Son Dakika
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