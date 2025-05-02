Gram altın önemli eşiği aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Gram altın önemli eşiği aştı

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Güvenli liman altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerin yarattığı belirsizlikle yükseldikten sonra kâr satışları ve gümrüklerde yumuşama sinyalleri sonrası gerilemeye başladı. Ancak haftanın son günü uzun sürenin ardından ilk kez 4 bin lira sınırını aşan gram altın 4 bin 35 liradan satılıyor.

02.05.2025 12:01
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Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıları temkinli bir bekleyişe itiyor. Özellikle bugün ABD'de açıklanacak istihdam verileri için temkinli beklenti içine giren güvenli liman altın güne hafif düşüşle başlasa da beklenen eşiği aştı. Gram altın uzun sürenin ardından ilk kez 4 bin lira sınırını aşarak 4 bin 35 TL'ye yükseldi.

Geçen haftalarda Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları ile rekor kıran külçe altın, ons başına yaklaşık 3.240 dolar seviyesinde yatay seyrederken, bu hafta yüzde 2'yi aşan bir düşüş yaşadı. Bu haftaki sert düşüşe rağmen, altın bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 25 değer kazandı.

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Ons altındaki hareketliliğe gram altındaki hareket de eşlik etmeye başladı. Ons tarafında geçen hafta yaşanan rekor rakamlar altını da yukarı taşısa da benzer satışların etkisi gramda da düşüşlere neden oldu. Ancak bugün itibariyle gram altın güne 4 bin sınırını aşarak 4 bin 35 liradan başladı. Gram altın, saat 12:00 itibariyle de bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etti. Çeyrek altın 6 bin 438 TL'den Cumhuriyet altını ise 27 bin 096 TL'den işlem görüyor.

NOT: BU HABER İÇERİĞİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

Gram altın önemli eşiği aştı

Donald Trump, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın önemli eşiği aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Demir:
    Dünyada altın 100/40 değer kaybetti Türkiye'de kritik eşiği aştı diyorlar bu ülkede çok büyük bir oyun tezgah soygun var halk uyuyor altın grami şunda 2700 TL olmalı ons değerine göre 4 2 Yanıtla
  • mehmet emir ılğaz:
    tezgah bu altın almaın sakın 2 1 Yanıtla
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