Gram altın önemli eşiği aştı

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıları temkinli bir bekleyişe itiyor. Özellikle bugün ABD'de açıklanacak istihdam verileri için temkinli beklenti içine giren güvenli liman altın güne hafif düşüşle başlasa da beklenen eşiği aştı. Gram altın uzun sürenin ardından ilk kez 4 bin lira sınırını aşarak 4 bin 35 TL'ye yükseldi.

Geçen haftalarda Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları ile rekor kıran külçe altın, ons başına yaklaşık 3.240 dolar seviyesinde yatay seyrederken, bu hafta yüzde 2'yi aşan bir düşüş yaşadı. Bu haftaki sert düşüşe rağmen, altın bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 25 değer kazandı.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altındaki hareketliliğe gram altındaki hareket de eşlik etmeye başladı. Ons tarafında geçen hafta yaşanan rekor rakamlar altını da yukarı taşısa da benzer satışların etkisi gramda da düşüşlere neden oldu. Ancak bugün itibariyle gram altın güne 4 bin sınırını aşarak 4 bin 35 liradan başladı. Gram altın, saat 12:00 itibariyle de bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etti. Çeyrek altın 6 bin 438 TL'den Cumhuriyet altını ise 27 bin 096 TL'den işlem görüyor.

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