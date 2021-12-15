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Gram altının çeyreği revaçta - Son Dakika

Gram altının çeyreği revaçta

15.12.2021 23:18

Gram altının çeyreği revaçta Kuyumcu Bayram Erdoğan: "Çeyrek gram altını tercih eden vatandaşlarımız artmaya başladı" Altın fiyatlarının artması ile birlikte yeni çıkan 0,25 gram ağırlığındaki çeyrek gramlık altın, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Gram altının çeyreği revaçta

Kuyumcu Bayram Erdoğan:

"Çeyrek gram altını tercih eden vatandaşlarımız artmaya başladı"

KAYSERİ - Altın fiyatlarının artması ile birlikte yeni çıkan 0,25 gram ağırlığındaki çeyrek gramlık altın, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Çeyrek gramlık altın hakkında konuşan kuyumcu Bayram Erdoğan, "Çeyrek gram altını tercih eden vatandaşlarımız artmaya başladı" dedi.

Altında son zamanlarda meydana gelen artış, satıcıları ve alıcıları yeni yöntemlere itti. 1 gramlık altının 4'de 1'i olan 0,25 gram ağırlığındaki çeyrek gramlık altın, altın satışında tekrardan bir hareketlilik oluşturdu. Vatandaşlar tarafından daha ekonomik görülen çeyrek gramlık altın, satıcıları da uygun olması bakımından elini rahatlattı. Vatandaşlarca ilgi görmeye başlayan çeyrek gramlık altın, adının çeyrek olmasından dolayı espri konusu oldu. Ekonomik olarak çok iyi durumda olmayan vatandaşların son dönemde en çok tercih ettiği ürünün çeyrek gramlık altın olduğunu söyleyen kuyumcu Bayram Erdoğan, "Çeyrek altın, malumu üzerine bin 300 TL'nin üzerine kadar çıktı. Bizim halkımız örf ve adet olarak yardım ve iyilikseverdir. Arkadaşlarının doğumuna, düğününe altın takmak isterler. Sektör olarak bu açığımızı da devletimizin onay verdiği ve çeşitli altın rafinelerimiz tarafından halkımıza arz edilmek üzere 2 gram, 1 gram, yarım gram ve çeyrek gram altınların üretimine başlandı. Devletimizin onaylı bir şekilde rafinelerimizin ürettiği bu yarım gram ve çeyrek gram ve 1 gram altınlarımız şu anda piyasada yer alıyor. Yani çeyrek altına ödeme yapamayan halkımızın, çeyrek gramlık altın hediye almaları mümkün. Çeyrek gram altının da adının çeyrek olması, bir espri konusu da oluyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların çeyrek gramlık altını hem hediye hem de yatırım anlamında tercih etmelerini öneren Erdoğan, "İmkanı olan vatandaşlarımız tabi ki çeyrek altını tercih ediyorlar. İmkan nispetinde bütçesi uygun olmayan müşterilerimiz, halkımızda 1 gram, biraz daha uygun almak isteyen müşterilerimiz yarım gram altını, bir altını almak isteyen müşterilerimizde tabi ki oluyor. Öğrencilerimiz oluyor, doğumlar oluyor, düğünler oluyor. Onlar da 22 ayar çeyrek gram altını alıyorlar. Şuanda çeyrek gram altını tercih eden vatandaşlarımız da artmaya başladı. Yeni çıkan çeyrek gram altınlarımızda 22 ayar altındır. Hem yatırım anlamında hem de hediye anlamında halkımızın almasının tavsiye ederiz" diye konuştu.

Gram altının çeyreği revaçta
Gram altının çeyreği revaçta
Gram altının çeyreği revaçta
Gram altının çeyreği revaçta

Bayram Erdoğan, Yatırım, Kuyumcu, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gram altının çeyreği revaçta - Son Dakika Ekonomi


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