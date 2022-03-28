"Turkcell Yapboz"la kullanıcılar kendi paketini oluşturabiliyor - Son Dakika

Turkcell'in hayata geçirdiği yeni "Turkcell Yapboz", kullanıcıların kendilerine en uygun paketi oluşturabilmesine imkan tanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kontrat ya da cayma bedeli içermeyen Yapboz teklifleri sayesinde paket içeriğinde ihtiyaç duyulmayan kullanımlar tarifeden çıkarılabiliyor, kullanıcılar kendileri için en verimli paketi oluşturuyor, böylece faturalara önemli ölçüde destek sağlanıyor.

Turkcell'in hayata geçirdiği "Turkcell Yapboz", GSM dünyasında farklı bir deneyim sunuyor. "Turkcell Yapboz" kapsamında paket içerisinde sunulan dakika, internet ve SMS miktarı kullanıcı tarafından belirlenebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, kendi tarifesini rahatlıkla oluşturabiliyor.

"Turkcell Yapboz"da yer alan özel fırsatlardan taahhütsüz olarak faydalanılabiliyor ve farklı tarifeye geçiş yapıldığında herhangi bir cayma bedeli de ödenmiyor. Kampanya kapsamında paket içeriğinde ihtiyaç duyulmayan kullanımlar tarifeden çıkarılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, fatura giderlerinden tasarruf edebiliyor.

"Turkcell Yapboz"dan yeni bir hat alımı ve numara taşıma yaparak Turkcell Bireysel Faturalı'ya gelen müşteriler yararlanabiliyor. Kampanyada yer alan paketler, Dijital Operatör üzerinden yükseltilip azaltılabiliyor. Kullanıcılar, "Turkcell Yapboz"u kampanya sayfasından da deneyimleyebiliyor. "Turkcell Yapboz"u tercih eden müşteriler, ayrıca ilk ay her 3 GB için 1 GB hediye kazanıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin her zaman yanında olmaya odaklı stratejimizi, sektöre yenilik getiren kapsamlı tarifelerimizle geliştiriyoruz. Gelen talepler doğrultusunda sürekli esnek çözümler üzerinde çalışırken, içerik olarak zengin ve aynı zamanda tüketicin ihtiyaçlarına uygun teklifler sunuyoruz. Müşterilerimizi mutlu edecek kampanyalarla 'Dünyalar Senin Olsun' söylemimizi her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Bize gelen geri bildirimlerden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz Turkcell Yapboz tarifesini tercih eden kullanıcılar, kendi paketini kendisi belirleyebiliyor. Böylece cep dostu faturalarla müşterilerimize destek oluyoruz. Herhangi bir kontrat ya da cayma bedeli içermeyen Yapboz ile GSM dünyasına farklı bir soluk getireceğimize inanıyoruz."???????