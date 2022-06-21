GSO ve GİZ firmalara enerji verimliliği çözümleri sunuyor - Son Dakika
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GSO ve GİZ firmalara enerji verimliliği çözümleri sunuyor

21.06.2022 10:34
GSO ve GİZ firmalara enerji verimliliği çözümleri sunuyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) PEP Programı iş birliği ile yürütülen, "İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi" Projesi çerçevesinde başlayacak, "Enerji Verimliliği Mentörlüğü" ile firmaların daha tasarruflu ve verimli üretim...

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) PEP Programı iş birliği ile yürütülen, "İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi" Projesi çerçevesinde başlayacak, "Enerji Verimliliği Mentörlüğü" ile firmaların daha tasarruflu ve verimli üretim yapmalarına katkı sağlanması, işletmelerin enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

Firmaları yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvik etmek ve enerji verimliliği noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan mentörlük eğitim programı çerçevesinde, başvuru yapan firmalar arasından belirlenen 30 firmaya, her firma için 16 hafta boyunca haftada 2 saat olacak şekilde mentör ziyaretleri yapılacak.

4 ay sürecek mentörlük hizmetleri öncesinde firmaların mentörlük sürecine hazırlanmalarını sağlamak ve bu sürecin daha verimli geçmesi amacı ile 30 firmanın ilgili personellerine hazırlık eğitimleri verildi.

Enerji Verimliliği Mentörlük Hizmeti çerçevesinde her firmaya; Enerji Verimliliği Eğitimleri, Enerji Yöneticisi Danışmanlığı, örneklem metoduyla belirlenen noktaların ölçülmesi ve raporlanması, verimlilik arttırıcı proje hazırlanması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sunulması ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme, (VAP Projesi), Verimlilik Arttırıcı Projenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sunulması ile ilgili yönlendirme ve eğitimler, enerji verimliliği ile ilgili finansman mekanizmalarının ve desteklerin anlatılması ve yönlendirilmesi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin kurulması ile ilgili süreçler hakkında bilgilendirmelerde bulunulacak.

Mentörlük hizmeti sonrasında her firmaya ayrı ayrı "Enerji Verimliliği Yol Haritası" hazırlanacak.

Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi", Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ortaklığında yürütülüyor. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GSO ve GİZ firmalara enerji verimliliği çözümleri sunuyor - Son Dakika

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