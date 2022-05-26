Gtip Listesi Değişti... Bilgisayar, Telefon ve Tablet Fiyatları Artacak - Son Dakika
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Gtip Listesi Değişti... Bilgisayar, Telefon ve Tablet Fiyatları Artacak

26.05.2022 13:13
Gtip Listesi Değişti... Bilgisayar, Telefon ve Tablet Fiyatları Artacak

Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan her türlü cihazdan alınacak bandrol ücretlerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Buna göre yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14’e çıkarılırken cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12’ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14’e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4’e çıkartıldı.

Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan her türlü cihazdan alınacak bandrol ücretlerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Buna göre yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14'e çıkarılırken cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkartıldı.

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece bandrole tabi eşyanın cins ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarının (GTİP) yer aldığı liste değiştirildi. Buna göre, ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazların bandrol oranları yenilendi.

CEP TELEFONLARINDA YÜZDE 10 OLAN BANDROL ORANI YÜZDE 12'YE ÇIKTI

Cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkartıldı. Televizyon, video kameralar ve radyolarda yüzde 16 olan oran sabit bırakıldı.

DİĞER CİHAZLARDA BU ORAN YÜZDE 8'DEN YÜZDE 14'E ÇIKARILDI

Diğer cihazlarda ise (Radyolu ve/veya TV'li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları) yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14'e çıkarıldı.

YORUMLAR
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TRT bandrol ücretleri artırıldı! Bu kararla birlikte akıllı telefon, akıllı saat, bilgisayar ve tabletlerin fiyatları artacak... TRT bandrol ücretleri artırıldı! Bu kararla birlikte akıllı telefon, akıllı saat, bilgisayar ve tabletlerin fiyatları artacak... Hazinenin Cumhurbaşkanı kararıyla şirketlere iştiraki Anayasa'ya uygun bulundu Hazinenin Cumhurbaşkanı kararıyla şirketlere iştiraki Anayasa'ya uygun bulundu Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Gtip Listesi Değişti... Bilgisayar, Telefon ve Tablet Fiyatları Artacak - Son Dakika


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