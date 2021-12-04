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GTO'da yeşil enerji verimliliği konuşuldu - Son Dakika

GTO'da yeşil enerji verimliliği konuşuldu

04.12.2021 15:09
GTO'da yeşil enerji verimliliği konuşuldu

Gaziantep Ticaret Odası ile Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi işbirliğinde 2021 Güneydoğu Enerji Forumu düzenlendi.

Gaziantep Ticaret Odası ile Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi işbirliğinde 2021 Güneydoğu Enerji Forumu düzenlendi. Forumda konuşan Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'nin yenilebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sırada yer aldığını söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası ile Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi işbirliğinde 2021 Güneydoğu Enerji Forumu düzenlendi. Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen forumda enerji verimliliğinin arttırılması ve iklim krizine karşı sanayicilerin yapması gerekenler konuşuldu. Verimli enerji, güçlü ekonomi temasıyla düzenlenen foruma; Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, GTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve diğer AB Politikaları Başkanı Bartos Przywara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağlı, protokol üyeleri ve sanayiciler katıldı. Forumda sunum gerçekleştiren Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, enerji fiyatlarının neden artışa geçtiğini ve Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımlardan bahsetti.

" 2022 yılı çalışma odağımızı iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil ekonomi olarak belirledik"

Katılımcılara ve sponsorlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, "Üstat Nazım Hikmet'in dediği gibi 'havalar acayipleşti' ne yazık ki bunu da biz insanlar yaptık. Doğa ile dost olmaktan vazgeçtiğimiz için oldu tüm bunlar. Sanırım dostluğumuzu bozan temel etmenlerden biri de yaşantımızın ayrılmaz parçası olan enerji kaynaklarını fütursuzca ve sorumsuzca kullanmamızdır. Üstelik her geçen gün enerjiye biraz daha ihtiyaç duyduğumuz ve bu artan ihtiyaç başta ekolojik dengedeki bozulmalar başta olmak üzere fiyat artışı, rekabette zorluklar, kaynakların azalması, bütçe ve cari dengede bozulma dışa bağımlılık birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorun çözümünde ise bireyler, devletler, kurumlar ve firmaların yani herkesin üzerine düşen görevler alması gereken aksiyonlar var. Gaziantep Ticaret Odası olarak 2022 yılı çalışma odağımızı iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil ekonomi olarak belirlemiş bulunmaktayız. Hazırlıklarımızı da şimdiden başladık. GEF 2021'in en büyük hedefi; iş dünyası olarak üzerimize düşenleri, işin uzmanlarıyla masaya yatırmak ve bu farkındalığı arttırmaktır. Bu noktada değerli bilgilerini bizlerle paylaşma nezaketinde bulunan tüm konuşmacılarımıza ve moderatörlerimize de burada oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12'nci Avrupa'da 5'inciyiz"

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Türkiye'nin dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sırada yer aldığını söyleyen Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Öncelikle dünyada hangi enerji kaynakları, hangi oranda kullanılıyor; baktığımız zaman en çok birincil enerji olarak yüzde 31 civarındaki bir oranla petrolün kullanıldığını görüyoruz. Petrolü daha sonra kömür ve doğal gazın takip ettiğini görebiliyoruz. Ülkemizde de durum çok farklı değil. Kömür ve petrol en çok kullanılanlardan onlardan sonra ise doğal gaz en büyük birincil enerji kaynaklarımız arasında yer alıyor. Elektrik üretiminde dünyada hangi kaynaklardan hangi oranda yararlanıyor diye baktığımızda dünyada en çok elektrik üretimi için yüzde 36 ile kömür olduğunu görüyoruz. Daha sonra onu 26.5 ile yenilenebilir enerji takip ediyor. Elektrik üretimi için dünyada 26.5 olan yenilenebilir enerji miktarı ülkemizde ise yüzde 44 oranında. Yaklaşık 10-15 yıldır ülkemizin yenilenebilir enerjiye kurulmasına verdiği destekte önemi çok büyük. Biz dünya ortalamasının çok üzerinde bir yenilenebilir enerjiyle elektrik üretebilen bir durumdayız. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12'nci Avrupa'da 5'inciyiz" ifadelerini kullandı.

"Sanayicilerimizin enerji verimliliği konusundaki projelerinde hibe desteği sunuyoruz"

Dünyanın enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Tancan, yenilenebilir enerji için 132 milyon TL'lik destek verdiklerini ve enerji verimliliği alanında projesi olan işletmelere hibe desteklerinde bulunduklarını da sözlerine ekleyerek, "Dünya, enerji kriziyle karşı karşıya. Bunu fiyatlardan görüyoruz. Bütün emtialar gibi arz sıkıntısı yaşandığı takdirde fiyatlar nasıl anormal bir şekilde yükseliyorsa aynı durum enerji içinde geçerli oluyor. Doğal gaz fiyatları Avrupa'da 2020 yılında 115 dolar 2021 Eylül ayında ise 808 dolar. 2021 Ekim ayında bin 99 dolar olmuş 10 katı artmış. Kasım aylarında biraz gevşemiş ve 976 dolara kadar gerilemiş. Yani 2020 ile kıyaslamadığımızda 8-9 katı olan bir artış söz konusu. Tabi bunlar elektrik piyasasına yansıdı. Elektrik fiyatları Avrupa'daki İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde 2021 yılının başlarında 60-70 Avro arasındayken bugün 200 avroya kadar çıktığını görüyoruz. Buna rağmen ülkemizde çok büyük artışlar olmadı. Biz bakanlık olarak verimlilik arttırıcı projeleri destekliyoruz. Özellikle sanayicilerimizin enerji verimliliği konusundaki projelerinde hem hibe desteği sunuyoruz hem de sanayicimiz fabrikasındaki enerjiyi daha az kullanmış oluyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde 132 milyon TL'lik destek verdik. 470 milyon TL'lik yatırım yapıldı ve yılda 238 milyon TL'lik bu yatırımlardan kazanç elde etmişiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

GTO'da yeşil enerji verimliliği konuşuldu
GTO'da yeşil enerji verimliliği konuşuldu
GTO'da yeşil enerji verimliliği konuşuldu
GTO'da yeşil enerji verimliliği konuşuldu
GTO'da yeşil enerji verimliliği konuşuldu

Elektrik Mühendisleri Odası, Gaziantep, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTO'da yeşil enerji verimliliği konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


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