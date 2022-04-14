Gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştılar - Son Dakika
Üye Girişi

Gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştılar

14.04.2022 15:26

Gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştılar Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, Rizeli çay üreticilerine gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştı.

Gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştılar

RİZE - Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, Rizeli çay üreticilerine gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştı.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, Rize İl Temsilciliği aracılığıyla tonu 6 bin 900 TL'den satılmak üzere 5 tır dolusu gübreyi Rize'nin Ardeşen ilçesine gönderdi. Ucuza gübre almak için Ardeşen ilçesi girişinde toplanan vatandaşalar araçları ile uzun kuyruklar oluşturdu. Gübre alan Rizeli bir kadın üretici, gübre olan çuvallardan birini açtırdı. Vatandaşlar açılan çuvalda gübre yerine mermer tozu olduğunu fark etti. Bu durum vatandaşın büyük tepkisine neden oldu.

Gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştılar
Gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştılar
Gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştılar

YORUMLAR
500
Çay üreticilerine 'ucuz' diye satılan gübre çuvallarından mermer tozu çıktı Çay üreticilerine 'ucuz' diye satılan gübre çuvallarından mermer tozu çıktı Bilinçsiz yağ kuyruğu Bilinçsiz yağ kuyruğu Türkiye'de ilk defa dronla ücretsiz ilaçlama yapıldı Türkiye'de ilk defa dronla ücretsiz ilaçlama yapıldı

Ardeşen, Türkiye, Tarım, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştılar - Son Dakika


Son Dakika
15:22 Avrupa devleri sıraya girdi! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak
15:20 Oğluna kısa bir süre sonra kavuşacak Başak Dizer'den sıcacık hamilelik pozları
15:18 Halsizlik ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede gerçeği öğrenince şaşkınlık geçirdi! Karnında 20 santim büyüklüğünde kitle oluşmuş
15:12 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa bırakmıştı! Anne hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
15:10 Mansur Yavaş'a MHP'de siyaset yaparken "Mecbur muyuz Diyarbakırlıyı, Ağrılıyı seçmeye" sözleri soruldu!
15:06 Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle fotoğrafını paylaştı! Birbirlerine benzerlikleri şaşkınlık yarattı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
14:39 Mahkum dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat, Barış'ı hapse attırabilecek mi?
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 15:40:11. #1.11#
SON DAKİKA: Gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement