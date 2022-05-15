Güldür Güldür ekibi Bakan Nebati'yi şova davet etti, yanıt gecikmedi: İlk fırsatta geleceğim - Son Dakika
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Güldür Güldür ekibi Bakan Nebati'yi şova davet etti, yanıt gecikmedi: İlk fırsatta geleceğim

15.05.2022 11:35

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Güldür Güldür Show'da kendisinin taklit edildiği skeci paylaşıp "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" yorumunu yapmıştı. Bunun üzerine şov ekibi Nebati'ye "Bir sonraki skece bekleriz" diyerek davette bulundu. Bakan ise bu davete "Elbette, memnuniyetle. İlk fırsatta geleceğim inşallah." yanıtını verdi.

Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show programında Sağlık Bakanı Fahreddin Koca'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin de yapıldığı bir skeç yayınlandı.

"GÜLDÜM AMA GÖZLERİMDEKİ IŞILTIYI GÖREMEDİM"

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından söz konusu skecin fragmanını paylaşarak "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" yorumunu yaptı.

Güldür Güldür ekibi Bakan Nebati'yi şova davet etti, yanı gecikmedi: İlk fırsatta geleceğim

"MEMNUNİYETLE GELECEĞİM"

Bu gelişmenin üzerine Güldür Güldür ekibi, Bakan Nebati'yi etiketleyerek "Mizaha yaklaşımınız ve paylaşımınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki skece bekleriz." paylaşımını yaptı. Nebati ise bu davete "Elbette, memnuniyetle. İlk fırsatta geleceğim inşallah." sözleriyle yanıt verdi.

Güldür Güldür ekibi Bakan Nebati'yi şova davet etti, yanı gecikmedi: İlk fırsatta geleceğim

SANSÜR İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Fragmanı daha önce yayınlanan skecin geçtiğimiz bölüm yayınlanması bekleniyordu. Skecin 305'inci bölümde yer almaması üzerine sansür iddiaları gündeme gelmiş ve Show TV ise Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine "Bir şeyi sansürleyecek olsak, neredeyse yarısını tanıtımda yayınladığımız bir skeci sansürlemezdik. En başından tanıtıma koymazdık. Bunu Güldür Güldür'ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız arayıp sorabilirsiniz" açıklamasında bulunmuştu.

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Son Dakika Ekonomi Güldür Güldür ekibi Bakan Nebati'yi şova davet etti, yanıt gecikmedi: İlk fırsatta geleceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güldür Güldür ekibi Bakan Nebati'yi şova davet etti, yanıt gecikmedi: İlk fırsatta geleceğim - Son Dakika
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