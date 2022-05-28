Gümrükte kilometrelerce tır kuyruğu - Son Dakika
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Gümrükte kilometrelerce tır kuyruğu

28.05.2022 16:21

Gümrükte kilometrelerce tır kuyruğu Bulgaristan'a açılan Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu.

Gümrükte kilometrelerce tır kuyruğu

EDİRNE - Bulgaristan'a açılan Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Tır şoförleri konunun çözümü için bir an önce müdahale edilmesini bekliyor.

İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 40 kilometre yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte tır şoförleri sıcaktan korunmak için araçlarındaki klimaları kullandı. Bulgaristan'ın oluşan yoğunluğa karşılık veremediği için tır şoförleri yetkililerden yardım bekliyor.

İstanbul'dan yükünü alıp İngiltere'ye götürmek için gümrükte sıra bekleyen Ersin Yurtkuran, 26 yıllık mesleği boyunca ilk defa 40 kilometrelik tır kuyruğuna şahit olduğunu belirterek, "26 senedir tır şoförüyüm yani 40 kilometreden ilk kez sıraya giriyorum Hamzabeyli Sınır kapısından. İstanbul'dan yükledim, İngiltere'ye gidiyorum. Bu sabah saat 6'da otobandan ayrıldım ve navigasyondan baktım 40 km yani biz burada 4 gün bekleyeceğiz. Bu sıraların, bu çilelerin bitmesi için bir şeylerin yapılması lazım artık Bulgaristan tarafından ile mi bizim taraf ile mi bir şeyler yapıp bu kuyruğun bitirilmesi lazım. Biz bu sıcağın altında yeri geliyor soğuk altında duruyoruz. Biz böyle bir şey hiç görmedik. 2 kilometre oluyordu 10 kilometre oluyordu acilen bu kuyruğun eritilmesi lazım bu kuyruk çilesinin bitirilmesi lazım" dedi.

Burhan Poluk Önemli bir yük taşıdığını belirterek "Arabamızın yükü önemli bir yük. Gitmesi gereken yere gitmesi gerekiyor diye götüremiyoruz. Bulgar tarafından sıkıntı çekiyoruz. Bulgarlar zamanında maaşlarını almadığı diye bu çileyi çekiyoruz. Kuyruk yaklaşık gişelere kadar gitmiş durumda 40'ın üzerinde kilometreyi gecik biz şuanda 34. kilometredeyiz. 40 kilometreden sırayı 3 günde geçiyoruz. Bize daha 2 - 3 gün daha bekleriz" ifadelerini kullandı.

En az 3 günde kuyruğu geçeceğini vurgulayan Can Çamur sıranın Edirne'ye kadar uzadığını söyledi. Çamur bir an önce çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Gümrükte kilometrelerce tır kuyruğu
Gümrükte kilometrelerce tır kuyruğu
Gümrükte kilometrelerce tır kuyruğu
Gümrükte kilometrelerce tır kuyruğu

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Kaynak: İHA

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, Hamzabeyli, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümrükte kilometrelerce tır kuyruğu - Son Dakika


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