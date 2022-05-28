Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı - Son Dakika
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Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı

28.05.2022 15:16
Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı

Bulgaristan'a açılan Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısında tır kuyruğu 40 kilometreyi buldu.

Bulgaristan'a açılan Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısında tır kuyruğu 40 kilometreyi buldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 40 kilometre yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte tır şoförleri sıcaktan korunmak için araçlarındaki klimaları kullandı. Bulgaristan'ın oluşan yoğunluğa karşılık veremediği için tır şoförleri yetkililerden yardım bekliyor.

İstanbul'dan yükünü alıp İngiltere'ye götürmek için gümrükte sıra bekleyen Ersin Yurtkuran, 26 yıllık mesleği boyunca ilk defa 40 kilometrelik tır kuyruğuna şahit olduğunu belirterek, "26 senedir tır şoförüyüm yani 40 kilometreden ilk kez sıraya giriyorum Hamzabeyli Sınır kapısından. İstanbul'dan yükledim, İngiltere'ye gidiyorum. Bu sabah saat 06.00'da otobandan ayrıldım ve navigasyondan baktım 40 kilometre yani biz burada 4 gün bekleyeceğiz. Bu sıraların, bu çilelerin bitmesi için bir şeylerin yapılması lazım artık Bulgaristan tarafından ile mi bizim taraf ile mi bir şeyler yapıp bu kuyruğun bitirilmesi lazım. Biz bu sıcağın altında yeri geliyor soğuk altında duruyoruz. Biz böyle bir şey hiç görmedik. 2 kilometre oluyordu 10 kilometre oluyordu acilen bu kuyruğun eritilmesi lazım bu kuyruk çilesinin bitirilmesi lazım" dedi.

Burhan Poluk ise önemli bir yük taşıdığını kaydederek, "Arabamızın yükü önemli bir yük. Gitmesi gereken yere gitmesi gerekiyor, götüremiyoruz. Bulgar tarafından sıkıntı çekiyoruz. Bulgarlar zamanında maaşlarını almadı diye bu çileyi çekiyoruz. Kuyruk yaklaşık gişelere kadar gitmiş durumda 40'ın üzerinde kilometreyi gecik biz şu anda 34. kilometredeyiz. 40 kilometreden sırayı 3 günde geçiyoruz. Biz daha 2-3 gün daha bekleriz" ifadelerini kullandı.

En az 3 günde kuyruğu geçeceğini vurgulayan Can Çamur, sıranın Edirne'ye kadar uzadığını söyledi. Çamur, bir an önce çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Hamzabeyli, İstanbul, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı - Son Dakika


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