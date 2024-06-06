İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor

Ekonomi

Son 11 yılın zirvesine çıkan gümüş yatırımcıların ve uzmanların radarına girdi. İsviçre'nin en büyük bankası UBS, gümüş fiyatı tahminlerini güncelledi. UBS stratejistleri, altına kıyasla gümüşte daha yüksek performans bekliyor.

Gümüş, endüstriyel tüketimdeki gelişmelerle 11 yılın zirvesi olan 32 dolardan geri çekildi. Buna rağmen, tüm yıl boyunca gösterdiği performansla altını geride bıraktı. Gümüşün dikkat çeken performansı bankaların, uzmanların ve yatırımcıların da kararlarını etkilemeye devam ediyor. İsviçre'nin en büyük bankası UBS, gümüş fiyatı tahminlerini güncelledi. UBS stratejistleri, altına kıyasla gümüşte daha yüksek performans bekliyor.

ALTINA KIYASLA DAHA İYİ BİR PERFORMANS

İsviçre yatırım bankası, gümüş için 2024 yılsonu fiyat hedefini yüzde 20 artırarak 36 dolara çıkarırken, ortalama fiyat için beklentisini de yüzde 14 artışla 30,5 dolar seviyesine yükseltti.

Uzmanlar, "Yeni gümüş fiyatı beklentilerimiz, altına kıyasla daha iyi bir performansı yansıtıyor. Altın fiyatlarının arttığı, Fed'in politikayı gevşetmesinin beklendiği ve piyasa arz ve talep temellerinin sıkılaştığı bir ortamda gümüşün göreceli olarak iyi performans gösterecek şekilde iyi konumlandırıldığını düşünüyoruz." dedi.