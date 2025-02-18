Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi - Son Dakika
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Ekonomi

Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi

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Yatırımcılar altın fiyatlarına odaklanmışken gümüş fiyatlarındaki hızlı yükseliş dikkat çekiyor. Son verilere göre gümüş fiyatları, 10 yıllık en yüksek seviyeye yaklaştı. Gümüşün ons fiyatı ilk kez 33,41 dolara ulaştı.

18.02.2025 09:36  Güncelleme: 10:01
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Değerli metallerde rekorlar ardı ardına geliyor. Altında görülen rekorlar tüm dünya çapında ilgi odağı olurken, altına göre fiyat hareketliliği daha fazla olan gümüş de tarihi rekoru zorlamaya başladı. Gri metalin ons fiyatı geçen hafta sonunda kısa süreli de olsa 33 doları aştı ve Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

BİR BUÇUK AYDA ARTIŞ %12'Yİ BULDU

Günü 33,41 dolar/ ons'la kapatan gümüşte, yıl başından bu yana kaydedilen artış yüzde 12'ye ulaştı. Fiyatlar, 22 Ekim'de ons başına 34.87 dolarla 10 yılın zirvesini görmüştü. Bazı analistler, metale yatırım yapanların ons başına 35 doların hemen altındaki 10 yıllık zirveyi yeniden zorlamayı hedeflediğini söylüyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TALEBİ GÜMÜŞÜN CAZİBESİNİ ARTIRIYOR

Elektrifikasyon ve imalattaki talebin artması gümüş alımlarını tetikledi. ABD'nin ardından Çin'in de 2024'te 357 gigawatt güneş ve rüzgar enerjisi üretimine yönelmesi gümüş fiyatlarını yukarı taşıyan sebepler arasında. Ayrıca Hindistan'ın Petrol ve Doğal Gaz Şirketi on yılın sonuna kadar rüzgar ve güneşe 1 trilyon rupi yatırım yapma taahhüdünde bulunması, Endonezya'nın da 17 gigawatt güneş enerjisi ekleme sözü vermesi gümüşe talebi daha da artırdı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Piyasa yapıcılarına göre mevcut ivmenin devam etmesi halinde gümüş 35 dolar seviyesini zorlayabilir. Ancak uzmanlar göre, fiyat hareketliliğinin fazla olması gümüşte ters yönlü oynaklığın fala olabileceğini ve bu sebeple dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Not: Bu haberde yer alan içerik yatırım tavsiyesi değildir.

Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi - Son Dakika

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