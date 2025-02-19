Gümüş fiyatları tarihi rekorun kıyısında seyrediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gümüş fiyatları tarihi rekorun kıyısında seyrediyor

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Gümüş fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve global piyasalardaki hareketlilik nedeniyle yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor. Ons başına 34.87 dolar olan rekorun kırılması artık an meselesi.

19.02.2025 14:54
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Altındaki yükselişin yanı sıra endüstriyel talebin de yardımıyla ons gümüş fiyatları ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gri metalin ons fiyatı geçen hafta sonunda kısa süreli de olsa 33 doları aştı ve Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

TARİHİ REKORA YAKIN SEYREDİYOR

Değerli metallerde rekorlar ardı ardına geliyor. Altında görülen rekorlar tüm dünya çapında ilgi odağı olurken, altına göre fiyat hareketliliği daha fazla olan gümüş de tarihi rekoru zorlamaya başladı. Gümüşte yıl başından bu yana kaydedilen artış yüzde 12'ye ulaştı. Fiyatlar, 22 Ekim'de ons başına 34.87 dolarla 10 yılın zirvesini görmüştü. Bazı analistler, metale yatırım yapanların ons başına 35 doların hemen altındaki 10 yıllık zirveyi yeniden zorlamayı hedeflediğini söylüyor. Şu sıralar 32,99 dolardan satılan gümüşün ons fiyatında tarihi rekor için artık küçük basamaklar kaldı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TALEBİ GÜMÜŞÜN CAZİBESİNİ ARTIRIYOR

Elektrifikasyon ve imalattaki talebin artması gümüş alımlarını tetikledi. ABD'nin ardından Çin'in de 2024'te 357 gigawatt güneş ve rüzgar enerjisi üretimine yönelmesi gümüş fiyatlarını yukarı taşıyan sebepler arasında. Ayrıca Hindistan'ın Petrol ve Doğal Gaz Şirketi on yılın sonuna kadar rüzgar ve güneşe 1 trilyon rupi yatırım yapma taahhüdünde bulunması, Endonezya'nın da 17 gigawatt güneş enerjisi ekleme sözü vermesi gümüşe talebi daha da artırdı.

TERS DALGA ETKİSİNE DİKKAT

Piyasa yapıcılarına göre mevcut ivmenin devam etmesi halinde gümüş 35 dolar seviyesini zorlayabilir. Ancak uzmanlar göre, fiyat hareketliliğinin fazla olması gümüşte ters yönlü oynaklığın fala olabileceğini ve bu sebeple dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Not: Bu haberde yer alan içerik yatırım tavsiyesi değildir.

Gümüş fiyatları tarihi rekorun kıyısında seyrediyor

Ekonomi, Finans, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümüş fiyatları tarihi rekorun kıyısında seyrediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ankara null:
    yalan alan cocuguna verir artik para etmiyor 0 0 Yanıtla
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