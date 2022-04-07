Günde 10 bin fide satılıyor... Vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Günde 10 bin fide satılıyor... Vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor

07.04.2022 01:58

Günde 10 bin fide satılıyor.

Günde 10 bin fide satılıyor... Vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde sebze fiyatlarının artmasının ardından vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor.

Yeşil alanı ve bereketli toprakları ile birçok ürünün yetiştirilmesine elverişli olan Kozan'da vatandaşlar kendi sebzesini yetiştirmek için domates, salatalık ve biber fidesine talebi artırdı. Cumali Ağca, fidelerin tanesinin 1,5 TL'den satıldığını günlük 10 bin adet sebze fidesi sattıklarını belirterek, "Bu yoğunluğun sebebi sebze fiyatlarının artmasıdır. Evinin önünde ufak bir yeri olan patlıcan, domates, çilek ekiyor. Biber grubu ve domatese ilgi daha yoğun" dedi. Selahattin Yücel ise bu yıl fidelerin 1,5 TL'den satıldığını belirterek vatandaşın yoğun ilgisi olduğunu söyledi.

Fide alan emekli öğretmen Mustafa Atlı, köyden sipariş verildiğini belirterek, "Şuan biber domates fidesi aldık. Fiyatlar çok yüksek" dedi.

Günde 10 bin fide satılıyor... Vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor
Günde 10 bin fide satılıyor... Vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor
Günde 10 bin fide satılıyor... Vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor

YORUMLAR
500
Günde 10 bin fide satılıyor: Vatandaş üretici oldu Günde 10 bin fide satılıyor: Vatandaş üretici oldu Toz bulutu Kozan'da etkili oldu Toz bulutu Kozan'da etkili oldu

Türk Lirası, Domates, Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Günde 10 bin fide satılıyor... Vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor - Son Dakika


Son Dakika
00:48 TFF onayı verdi! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke
00:43 Adana'da bekçiler, şüpheli kişide canlı bomba olduğunu farkedince üzerine atladı
00:29 Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Meğerse fotoğraftakiler öğretmen değilmiş
00:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor
00:05 Bayern Münih, deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup oldu!
23:59 Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı
23:50 10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı
23:34 Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti!
22:53 "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı
22:50 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 02:05:25. #1.12#
SON DAKİKA: Günde 10 bin fide satılıyor... Vatandaşlar kendi domates, salatalık ve biberini yetiştirmek için fidecilere akın ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement