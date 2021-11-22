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Son dakika haberi | Tarım ve Orman ile Adalet bakanlıkları, hükümlülerin rehabilitasyonu için iş birliği yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi | Tarım ve Orman ile Adalet bakanlıkları, hükümlülerin rehabilitasyonu için iş birliği yaptı

22.11.2021 08:14

Son dakika ekonomi haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla orman faaliyetlerinde çalıştırılmalarına ilişkin, "Böylece hem ormanları koruma noktasında insan gücümüz artacak hem de yeşilin iyileştirici gücü ile hükümlülerimizin sosyalleşmeleri, meslek sahibi olmaları,...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla orman faaliyetlerinde çalıştırılmalarına ilişkin, "Böylece hem ormanları koruma noktasında insan gücümüz artacak hem de yeşilin iyileştirici gücü ile hükümlülerimizin sosyalleşmeleri, meslek sahibi olmaları, topluma yeniden kazandırılmaları konusunda katkı sağlamış olacağız." dedi.

Hükümlülerin Rehabilitasyonu Amacıyla Orman Faaliyetlerinde Çalıştırılmalarına Dair İşbirliği Protokolü'nün imza töreni, Hakimevi'nde Bakan Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin artık ciddi boyutlarda hissedildiğini söyledi.

Son 50 yılda dünyada sel, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerin sayısının 5 kat arttığını belirten Pakdemirli, 1 milyon bitki ve hayvan türünün de yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Pakdemirli, Akdeniz Bölgesi'ndeki Türkiye'nin, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgeler arasında yer aldığının altını çizerek, iklim değişikliğiyle mücadelede ormanların önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Ormanlarla ilgili iki ana görevleri bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, bunların "yeşili korumak" ve "yeşili büyütmek" olduğunu aktardı.

Pakdemirli, 182 yaşındaki orman teşkilatını daha iyi olması için sürekli yenilediklerini, makine ve teçhizatlarını geliştirdiklerini anlattı.

Burada her zaman ekstra kapasiteye ihtiyaç duyduklarını belirten Pakdemirli, "İnsandan daha önemli bir şey yok. 21 binin üzerinde orman personeli ve 14 bin gönüllümüz var. Bu sayıyı mayısa kadar 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bundan dolayı burada imzalayacağımız iş birliği çok önemli. Toplumun her kesiminden katkıya çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Türkiye, son 19 yılda yeşili büyütme çalışmalarında dünyaya örnek oldu"

Pakdemirli, Türkiye'nin son 19 yılda yeşili büyütme çalışmalarında dünyaya örnek olduğunu ve orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin, yeşilini artırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü olduğunu vurgulayan Pakdemirli, son 3 yılda büyük bir ağaçlandırma seferberliği daha başlattıklarını söyledi.

Pakdemirli, 11 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bu günün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Aynı gün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal kampanyası olan "Geleceğe Nefes Kampanyası"nın 81 ilde tüm vatandaşlarla buluştuğunu hatırlatan Pakdemirli, bu yıl 11 Kasım'da da her vatandaş için 3 fidan olmak üzere toplam 252 milyon fidanın dikimine başladıklarını kaydetti.

Pakdemirli, 2019'da Adalet Bakanlığı ile Ceza-İnfaz kurumlarındaki yükümlülerin ağaçlandırma faaliyetlerine dahil olması için bir iş birliği protokolü imzaladıklarını belirtti.

402 farklı noktadaki ağaçlandırma sahasında, 33 bin yükümlünün katılımıyla, 805 bin fidan dikerek Türkiye'nin yeşil varlığına anlamlı bir katkı sağladıklarını belirten Pakdemirli, yeni yapılan mevzuat düzenlemesiyle de hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında barınma imkanı sağlanarak çalıştırılmasının da önünün açıldığını anlattı.

"Ülke ekonomisine katkı sağlanacak"

Söz konusu protokolle de hem ağaçlandırma faaliyetleri hem de orman yangınları ile mücadele konusunda önemli bir adım atmış olacaklarını vurgulayan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bu protokolle; Açık Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlülerin Bakanlığımızca yürütülmekte olan ağaçlandırma, ormanların bakımı, yaşanacak olası orman yangını olaylarına müdahale gibi alanlarda çalıştırılabilmesine imkan tanınmış olacak. Böylece hem ormanları koruma noktasında insan gücümüz artacak hem de yeşilin iyileştirici gücü ile hükümlülerimizin sosyalleşmeleri, meslek sahibi olmaları, topluma yeniden kazandırılmaları konusunda katkı sağlamış olacağız. Diğer taraftan hükümlünün infaz süresi, çalıştığı süreye göre daha da kısalacak. Bu çalışmalarla hükümlü hem kendisine hem çalıştığı kuruma hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacak."

Pakdemirli, bu çalışmalarda Adalet Bakanlığına bağlı bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının, hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma yeniden kazandırılması için birçok başka çalışma yürüttüğüne işaret etti.

Bu kapsamda tarım ve hayvancılığa yönelik yapılan çalışmaları da ilgiyle takip ettiğini belirten Pakdemirli, "Bu tür çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz de bakanlıklar arası koordinasyon ve motivasyon sağlıyor." dedi.

Konuşmaların ardından iki bakan "Hükümlülerin Rehabilitasyonu Amacıyla Orman Faaliyetlerinde Çalıştırılmalarına Dair İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.

Son dakika haberi | Tarım ve Orman ile Adalet bakanlıkları, hükümlülerin rehabilitasyonu için iş birliği yaptı
Son dakika haberi | Tarım ve Orman ile Adalet bakanlıkları, hükümlülerin rehabilitasyonu için iş birliği yaptı
Son dakika haberi | Tarım ve Orman ile Adalet bakanlıkları, hükümlülerin rehabilitasyonu için iş birliği yaptı
Son dakika haberi | Tarım ve Orman ile Adalet bakanlıkları, hükümlülerin rehabilitasyonu için iş birliği yaptı

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Tarım ve Orman ile Adalet bakanlıkları, hükümlülerin rehabilitasyonu için iş birliği yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Tarım ve Orman ile Adalet bakanlıkları, hükümlülerin rehabilitasyonu için iş birliği yaptı - Son Dakika
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