Güneydoğu'dan kasımda 1 milyar 97 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 artışla 1 milyar 97 milyon 100 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

GAİB'den yaptığı açıklamada, Güneydoğu'nun lokomotif şehri Gaziantep'ten geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik artış ile 904 milyon 680 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilerek tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatını yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Bölgemizden yine tarihi bir rekor geldi. Güneydoğu, tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Bu gurur verici tablonun mimarı bölge ihracatçılarımızı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kileci, 2021'in ocak-kasım döneminde bölgeden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk artışla 10 milyar 606 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, aynı dönemde Gaziantep'in de 9 milyar 127 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını yüz 30 oranında artırdığına dikkati çekti.

Bölgenin, kasımda 2 bin 594 firmayla ihracat gerçekleştirirken, bunlardan 95'inin ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini belirten Kileci, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Orta Doğu ülkeleri yüzde 38,2'lik payla ilk sırada yer aldı, AB ülkeleri yüzde 18,3'lük payla ikinci, Amerika ülkeleri ise yüzde 14,4'lük payla üçüncü sırada bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kileci, bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile diğer gıda müstahzarları yer aldığını kaydetti.

Gaziantep'in ocak-kasım 2021 dönemindeki 9 milyar 127 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren beşinci ili olmayı sürdürdüğünü aktaran Kileci, ihracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep'in yüzde 139,8'lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını belirtti.