Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan gurbetçilerden yıllık 2000 euro vatana destek vergisi alınacağı iddiası kısa sürede infiale neden oldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi gurbetçilerden yıllık 71 bin TL'yi bulan vergi alınacağı iddiasını yalanladı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir.
Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, Bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM'ye sunulması planlanmaktadır.
Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Ekonomi › Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var - Son Dakika
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