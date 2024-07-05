Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var - Son Dakika
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Ekonomi

Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde gurbetçilerden yıllık 2000 euro (Yaklaşık 71 bin TL) vatana destek vergisi alınacağı iddiası kamuoyunda büyük ses getirdi. Bazı haber sitelerinde yer alan iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı "Vergide adaletin pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

05.07.2024 11:30  Güncelleme: 11:53
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Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan gurbetçilerden yıllık 2000 euro vatana destek vergisi alınacağı iddiası kısa sürede infiale neden oldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA GELDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi gurbetçilerden yıllık 71 bin TL'yi bulan vergi alınacağı iddiasını yalanladı.

"VERGİ PAKETİNDE BÖYLE BİR BAŞLIK YER ALMIYOR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir.

Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, Bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM'ye sunulması planlanmaktadır.

"KAMUOYUNDA TEDİRGİNLİK OLUŞTURULMAK İSTENİYOR"

Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • hasan h. Bey: keske alinsa boyle bir para.gurbetciler ne kadar vatan sevgisi var en azindan ogrenirdik.ayrica her firsatta donecez ama kurulu duzenimiz var demeyi de cok iyi biliyolar kendileri.... 39 9 Yanıtla
    Harun Çelik: Alınmalı tabi askerlik yapmazlar vatını koruma müdafada yoklar evini barkını ben kurayacam burda her sene tatil köyü gibi gelip elinle koyduğun gibi bulacaksın orada oy kullanacaksın vergi vermeye gelince ben yokum diyemez kimse VERGİ ALINMALIDIR NET . 6 2 leven daichev: Ulan madem bu kadar sikayetcisiniz vizesiz gidebileceğiniz onlarca ülke var , hadi gitsene yiyorsa ! 0 3
  • Galatasaray Spor kulübü: Enflasyonun bu şekilde vergilerle zamlarla düşeceğine inanan zihniyet… 26 7 Yanıtla
  • İbrahim Yendi: madem ki bu ülkenin vatandaşları o zaman gurbet cilerde vergisini verecek nasıl ki oy kullanıyorsa 18 6 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz: Nefesten de vergi almalısınız,, geç bile kaldınız 18 5 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Niye hatırlattın ya şimdi bunuda yaparlar 13 5
  • Harun Çelik: Yerinde bir karar bencede alınmalı sonuçta ülke hepimizin oy kullanıyorsan vergi konusunda katkıda bulunmaları lazım 17 4 Yanıtla
  • Süleyman kor: gurbetçiler her zaman devletinin yanındadır bunuda herkes böyle bilmelidir tek vatan tek devlet tek millet 2 3 Yanıtla
  • Yaşar hikmet: Yurt Dışına Çıkış vergisi bordo ve yeşil pasaportlardan alınırken çifte vatandaş ve yurt dışı oturum izni olanlardan alınmıyor. Bu adaletsiz bir uygulamadır. O zaman bu çifte vatandaşlardan veya oturum izni olan vatandaşlardan bizden alınan yurt dışı çıkış harcının en az 5 katı olarak yurtda giriş harcı onlardan alınmalı. Adalet terazisini bu şekilde sağlayabilirsiniz. 3 1 Yanıtla
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