2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Son Güncelleme: 05.10.2021 10:24

Erzincan'da 2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu ve Ekonomi Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzincan'da 2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu ve Ekonomi Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

AFAD salonunda gerçekleşen toplantıya; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile yatırımcı kurumların il ve bölge temsilcileri katıldı. Toplantıda, yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak, ilgili kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Bekir Aksun, Erzincan, Ekonomi, AFAD, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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