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Kuveyt Türk ve Türk Hava Yolları'ndan iş birliği - Son Dakika

Kuveyt Türk ve Türk Hava Yolları'ndan iş birliği

12.10.2021 14:12
Kuveyt Türk ve Türk Hava Yolları'ndan iş birliği

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, Türk Hava Yolları ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles'ın resmi ortaklarından biri oldu.

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, Türk Hava Yolları ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles'ın resmi ortaklarından biri oldu.

Kuveyt Türk'ün, Türk Hava Yolları ve Mastercard ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles ortaklığına dahil olan ilk katılım finans kuruluşu olduğu açıklandı. Gerçekleştirilen basın toplantısında, Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan ve Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, söz konusu ortaklık ile ilgili detaylı bilgi verdi.

"Ortaklığı, katılım finansın ve Kuveyt Türk'ün ulaştığı aşama bağlamında anlamlı buluyoruz"

Basın toplantısında konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşu olarak katılım finans sektöründe bir ilki daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlklerimizi bu sefer havacılık sektörüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ve Mastercard ile yaptığımız iş birliği sayesinde, Miles&Smiles'ın ayrıcalıklı dünyasının güçlü oyuncularından biri, katılım finans dünyasının ise ilk temsilcisi olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklığı, katılım finans sektörünün ve bankamızın ulaştığı aşama bağlamında anlamlı ve kıymetli buluyoruz. Yapılan anlaşmanın ve birlikteliğin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

"İlkleri gerçekleştirerek Miles&Smiles ortaklığına dahil oluyoruz"

Bireysel ve tüzel müşterilerin hizmetine sunulacak olan Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarıyla, her yolculuğun iz bırakan anlamlı bir deneyime dönüşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Ufuk Uyan, "Bireysel ve tüzel müşterilerimize sunacağımız kredi kartlarının yanı sıra sektörde bir ilki gerçekleştirerek mil kazandıran banka kartı da hazırladık. Ticari müşterilerimiz için sunacağımız Miles&Smiles Kuveyt Türk Business kredi kartıyla da farkımızı ortaya koyuyor ve burada da sektörde bir ilki hayata geçiriyoruz. Miles&Smiles Business kartımızı, şahıs firmalarının yanı sıra ilk kez ticari firmalar da kullanabilecek. Ayrıca kartımız firmaların ortak ve çalışanlarına yönelik ana karta bağlı ek kartlarla Mil kazandıran yapısıyla da öne çıkacak. Düzenleyeceğimiz kampanyalarla müşterilerimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına en uygun faydaları sağlayacağız. Kart ortaklığına, ilkleri gerçekleştirerek katılmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklığımızın hem finans hem de havacılık sektörüne yeni bir soluk getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"Üyelerimiz yeni anlaşmadan büyük memnuniyet duyacak"

Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Şirket olarak, kurulduğumuz ilk günden beri daha iyisini gerçekleştirme hedefiyle yolcularımıza seyahatlerinde güven ve konforun yanında kusursuz bir seyahat deneyimi sunmak için çalışıyoruz. 1989 yılında hayata geçirdiğimiz sadakat programımız Miles&Smiles, bugün 13 milyon üyesi, 200'den fazla program ortağı ve Star Alliance gücü ile dünyanın en iyilerinden biri olarak büyümeye devam ediyor. Miles&Smiles üyelerimize sadece uçuş esnasında değil, hayatın her anında avantaj sunuyoruz. 13 farklı sektördeki ayrıcalıklar ile Mil kazandırıyor, ödül biletler ile tekrar uçuşlarımızda ağırlıyoruz. Bugün, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları'nın sadakat programı Miles&Smiles'ın ve ülkemizin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın program ortaklığını duyurmaktan mutluyuz. Her iki markanın ortak müşterisi olan üyelerimizin bu anlaşmadan büyük bir memnuniyet duyacağına inanıyorum" dedi.

Verilen bilgiye göre Miles&Smiles Kuveyt Türk Business kartı, şahıs firmalarının yanı sıra ilk kez ticari firmalar da kullanabilecek. - İSTANBUL

Kuveyt Türk ve Türk Hava Yolları'ndan iş birliği
Kuveyt Türk ve Türk Hava Yolları'ndan iş birliği

Türk Hava Yolları, Kuveyt Türk, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk ve Türk Hava Yolları'ndan iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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