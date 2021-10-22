Bakan Varank: "OSB'ler ticarethane değildir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi bölgelerinin (OSB) birer ticarethane olmadığını belirterek, "Eğer OSB'ler sanayiciye hizmet etmek için varsa, üreticiyi desteklemek için varsa, buna uygun hareket edilmesi gerekiyor. OSB'ler kasasındaki ???????paraları sanayicilerin üzerindeki maliyetleri düşürmek için kullansınlar." dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 19'uncu Olağan Genel Kurulu, Bakan Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Varank, buradaki konuşmasında, imalat sanayisinin salgın sürecinde gösterdiği üstün performansına dikkati çekerek, 2020'de ve 2021'in ilk yarısında imalat sanayi öncülüğünde önemli başarılara imza attıklarını ifade etti.

Üretim, ihracat ve büyümede elde edilen başarıların mutfağının OSB'ler olduğunu vurgulayan Varank, "Her biri bulunduğu şehrin ve bölgenin dinamosu olan OSB'ler, ülkemizin küresel bir üretim merkezi olabileceğini bu dönemde yeniden ispat etmiş oldular. Bunun bilincinde olarak sanayicilerimize enerji, çevre, ulaşım gibi ihtiyaç duyulan konularda dünya standartlarında yatırım ortamı sunan OSB'lerimizi destekliyoruz." dedi.

Varank, bu ortamı hazırlama sürecinde birlikte çalıştıkları paydaşların başında da OSBÜK'ün geldiğini dile getirerek, aldıkları geri bildirimlerle, uygulamada gördükleri eksiklikleri de dikkate alarak OSB'leri sürekli iyileştirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

"OSB projelerimiz için 2021 fiyatlarıyla yaklaşık 2,7 milyar lira harcama yapıldı"

Yaklaşık 60 yıl önce başlayan OSB uygulamasının yaptıkları düzenlemeler neticesinde artık dünya ülkeleri tarafından örnek alınan kurumsal bir yapı haline geldiğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla sicil verilen OSB sayısı 326'ya ulaştı ve hamdolsun ülkemizde OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. Göreve geldiğimizden bu yana 201 OSB projesini tamamlayarak sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Tamamlanan bu projeler için 2021 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 11 milyar lira tutarında kredi kullandırdık. 2021 yılı Yatırım Programı'nda 18 yeni, 106 da devam eden OSB projemiz bulunuyor. Bu projeler için 2021 fiyatlarıyla yaklaşık 2,7 milyar lira harcama yapıldı."

"OSB'lerdeki doluluk oranı yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaştı"

Varank, salgın sürecinde de OSB yatırımlarının hiçbir zaman durmadığına ve hızlanarak devam ettiğini belirterek, "OSB'ler ve sanayi siteleri için 2020 yılında verilen başlangıç ödeneğini yaklaşık 4 kat artırdık ve ödeneğin tamamını kullandık. 2021 yılında 1 milyar liranın üzerinde bir bütçe aldık ve şu anda bu bütçenin de katkısıyla OSB'lerde işler son sürat devam ediyor." diye konuştu.

Gelecek dönemde de OSB'lerin niteliğini ve niceliğini artıracak destekleri sağlamayı sürdüreceklerini dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla OSB'lerdeki doluluk oranı yaklaşık yüzde 75 seviyelerine ulaştı. Üretime başlanan 55 bini aşkın parselde yaklaşık 2,2 milyon kişiye iş imkanı sağlandı. İnşallah yakın zamanda tüm parsellerde fabrika inşaatları tamamlanıp üretime geçildiğinde bu sayının 2,5 milyon vatandaşımıza ulaşmasını bekliyoruz."

"Yapılacak değişim ve dönüşümlerin doğal başlangıç noktası OSB'ler"

Bakan Varank, OSB'lere sağlanan istikrarlı devlet desteğinin başlı başına bir teşvik modeli olduğunu anlatarak, OSB'lerin gerekli alt ve üst yapı hizmetleriyle sosyal tesislerle donatılıp belirli sistemler dahilinde planlanarak buradaki parsellerin sanayicilere tahsis edildiğini söyledi.

Bunun yanında OSB'lerin firmalar arasında güçlü bir ağ yapısının oluşmasını ve böylece firmaların yenilik potansiyelinin artırılmasını da sağladığına değinen Varank, kümelenme yaklaşımıyla birbirine yakınlaşan firmalarda önemli verimlilik artışları gerçekleştiğini ifade etti.

Varank, OSB'lerin tüm bu faydalarının yanında, "yeşile ve çevreye duyarlı üretim altyapılarının geliştirilmesi" gibi çok daha kritik bir işlevinin olduğunun altını çizerek, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında faaliyetlerin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Bu gelişmelerle birlikte OSB'lerin öneminin çok daha arttığını vurgulayan Varank, "Çünkü yapılacak değişim ve dönüşümlerin doğal başlangıç noktası aslında OSB'lerden geçiyor. Uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha temiz bir çevre bırakabilmemiz ancak OSB'lerin dönüşümüyle mümkün." dedi.

"Yeşil OSB'ler uygulamasına geçiyoruz"

Varank, OSB'leri çevrenin korunması noktasında çok etkin bir araç olarak kullandıklarını anımsatarak, bu çabaları daha ileri bir noktaya taşıyarak "Yeşil Organize Sanayi Bölgesi" uygulamasına geçtiklerini anlattı.

OSB'lerin yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandıracak altyapı yatırımlarını destekleyeceklerini aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Dünya Bankası Finansmanlı OSB Kredilendirme Projesi'ni de bu dönemde başlatmış olduk. Dünya Bankasından temin ettiğimiz 300 milyon dolar tutarındaki krediyi OSB'lerimize kullandıracağız. Bu kredi de bakanlığımızca sağlanan kredilerde olduğu gibi aynı şartlarda, aynı imkanlarda OSB'lerimiz tarafından kullanılabilecek. OSB'ler de bu kaynakla su, atık su, yenilenebilir enerji hizmetleri verebilecek altyapılarını hayata geçirebilecekler.

Bu kredi paketiyle OSB'lerimiz yeşil OSB olma yolundaki altyapı gereksinimlerini sağlayarak suyun geri kazanıldığı, yenilenebilir enerjinin üretildiği daha sürdürülebilir planlı sanayi alanları haline gelecekler. Ben bu vesileyle tüm OSB'lerimizin bu kaynaktan azami düzeyde istifade etmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Yeşil dönüşümün yanında teknolojik dönüşümün de OSB'ler açısından önemli ve üzerinde durdukları bir diğer nokta olduğunun altını çizen Varank, bu amaçla başlattıkları bir diğer projenin ise "OSB'lerde Teknoloji Kullanımının İyileştirilmesine Yönelik Model Oluşturulması Projesi" olduğunu söyledi.

Varank, bakanlık ve UNDP iş birliğinde yürütülen projeyle hem OSB yönetimlerinin hem de OSB'lerdeki firmaların teknolojik ve organizasyonel becerilerini artırmayı amaçladıklarına işaret ederek, Ocak 2021 itibarıyla pilot çalışmalarına başladıkları bu projenin gelecek dönemde tüm OSB'lerde yaygınlaştırılacağını ifade etti.

"OSB yönetiminde dönem sınırlaması getirilmeli"

Türkiye'nin üretim üsleri OSB'leri birer cazibe merkezleri haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Varank, bu amaçla buralarda tam kapasiteyle faaliyete geçilebilmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini anlattı.

Varank, yatırımlarının yanında, günün koşullarına uygun güncellenen mevzuatla sanayicilere dünya standartlarında yatırım ortamı sunmaya çalıştıklarını aktararak, OSB alanı tanımını da genişletmek istediklerini ifade etti.

"Hizmet ve destek alanlarının kapsamına lojistiğin artık mutlaka eklenmesi gerektiğine inanıyoruz" diyen Varank, OSB kuruluşunda ildeki mevcut OSB'lerinin de yer almasının faydalı olacağını düşündüklerini anlattı.

Varank, yeşil OSB tanımı yapmanın gelecek dönemde firmaların ihracat pazarlarında işleri kolaylaştıracağına inandıklarının aktararak, "Kuruluş aşamasındaki kaynak ihtiyacının karşılanması için ön tahsis mekanizmasının doğru bir çözüm olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığında, siyasette, Anayasa Mahkemesinde olduğu gibi OSB yönetiminde de dönem sınırlaması getirilmesinin aslında taze kanlara imkan vereceği için doğru bir uygulama olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Paraları sanayicilerin üzerindeki maliyetleri düşürmek için kullansınlar"

"OSB'ler birer ticarethane değildir." diyen Varank, eğer OSB'ler sanayiciye hizmet etmek, üreticiyi desteklemek için varsa buna uygun hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Varank, bu manada dünyaya örnek olabilecek OSB'lerin de olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bunun yanında mevzuattaki muğlaklıkları kullanıp maalesef OSB'leri birer ticarethaneye dönüştüren OSB'lerimiz de var. İşte bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında OSB'lerde bir yeknesaklık getirmek. Tüm Türkiye'de OSB'lerin sanayiye hizmet edecek şekilde çalışmasını sağlamak. Çok açık söyleyeceğim. Eğer bugün bir OSB'nin kasasında 500 milyon lira varsa bu para faizde duruyorsa ama sanayicilerimiz bakanlığa gelip 'Sayın Bakanım enerji faaliyetleri yükseldi, bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz' diye sorarken, OSB'lerin kasasında bu para dururken, hala sanayiciden su parası alıyorsa bence o OSB'ler sanayiciye hizmet etmiyorlar. Eğer bu paraları sanayiciler için topluyorlarsa bir zahmet sanayicilerin üzerindeki maliyetleri düşürmek için kullansınlar diye düşünüyorum."

OSB'lerin genelinden çok memnun olduklarını dile getiren Varank, "Burada sanayicinin önünü açan, onlarla beraber çalışan, kendilerine uygun imkanlarla alan tahsis edip sanayiciyi desteklemeye çalışan bölgelerimiz var ama bunu yapmayan bölgelerimiz de var. Buna önümüzdeki dönemde müsaade etmek istemiyoruz." dedi.

"Amacımız sanayiciye hizmet etmek"

Varank, bu konudaki kanun çalışmalarına da değinerek, "Kanun çalışmamızın bir kısmını beğenenler de olabilir, beğenmeyenler de olabilir. Beğenilmeyen taraflarla ilgili her türlü eleştiriye, tartışmaya, görüşmeye hazırız. Bazı yanlış anlaşılmaların da olduğunu gördük. Dünkü toplantımızda bizim muradımızın ne olduğunu beyan ettiğimizde, OSBÜK temsilcisi arkadaşlarımız 'Biz bunu böyle düşünmüyorduk' dediler. Dolayısıyla burada amacımız sanayiciye hizmet etmek. Sanayiciye hizmet edecek şekilde de inşallah biz kanun taslağımızı Yüce Meclisimize götürmek istiyoruz." diye konuştu.

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