Habermetre 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 Şirketler Gündemi ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri - Son Dakika
Üye Girişi

Habermetre 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 Şirketler Gündemi ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri

10.06.2022 12:59

Habermetre'nin iş ortaklarına günlük servis ettiği "Şirketler Gündemi" bülteninden derlediğimiz haftalık haber turumuzda bu hafta; "İSO 500 Araştırması", "5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yapılan özel gün iletişim çalışmaları" ve "markaların Sürdürülebilirlik taahhüdleri" ön plana çıktı.

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı: TÜPRAŞ zirvede

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklandı. TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 139 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu unvanını korudu. TÜPRAŞ'ı 67,3 milyar TL'lik satış geliri ile Ford, 55,2 milyar TL'lik satış geliri ile Star Rafineri izledi.

Seyahat harcamaları salgın öncesi dönemi yakaladı

Mastercard Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022'de eğlence ve iş amaçlı uçuş rezervasyonları salgın öncesi seviyeleri aştı, yolcu gemilerine, otobüslere ve trenlere yapılan harcamalarda ise önemli gelişmeler yaşandı. Araştırmaya göre, en fazla harcama artışı görülen alanlar yüzde 72 ile eğlence mekanları olurken, etkinlikler yüzde 35 ile ikinci sırayı aldı.

Hepsiburada ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

E-ticaret platformu Hepsiburada, toplam satış hacminin 2022'nin ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 84 artarak 8.3 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu. İlk çeyrekte toplam 15 milyon adet sipariş alan şirketin platformundaki ürün adedi ise yüzde 110 artışla 111 milyona çıktı.

Banyolarda kullanılan su, evsel su tüketiminin yüzde 70'ini oluşturuyor

Türkiye'deki tatlı suyun yüzde 16'sının evlerde kullanıldığını ve banyolarda kullanılan suyun evsel su tüketiminin yüzde 70'ini oluşturduğunu belirten Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar, "Suyla çalışan ve banyolardaki su tüketiminde başı çeken klozetleri çevre dostu yaparak tonlarca su tasarruf etmek mümkün" dedi.

Arçelik'ten iklim dostu mağaza konsepti

Arçelik perakendede sürdürülebilirlik dönüşümünü İzmir'de açtığı ilk İklim Dostu Mağaza ile başlattı. Arçelik'in İzmir'deki İklim Dostu Mağazası, Türkiye'nin platin seviyesinde uluslararası LEED yeşil bina sertifikasına sahip ilk mağazası olma özelliğini taşıyor.

Borusan Otomotiv Elektrifikasyon Dönüşüm Platformu (EDP) ile Dönüşüm Hareketini Başlatıyor

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, otomotiv sektöründeki elektrikli dönüşümün daha hızlı ve sağlıklı biçimde büyümesi için sektördeki sanayi, enerji üretim şirketleri, akaryakıt istasyonları, şarj istasyonu ağları, dernekler, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili tüm paydaşları dönüşümü desteklemek ve bu dönüşümle tüketiciyi buluşturmak üzere, Borusan Otomotiv'in liderliğinde ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliği ile 'Elektrifikasyon Dönüşüm Platformu (EDP)' oluşturmayı planladıklarını bildirdi.

QNB Finansbank'tan iklim taahhüdü

QNB Finansbank, iklim değişikliği ile mücadeleyi tüm ürün, faaliyet ve politikalarında yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda yeni bir adım daha attı ve 2015 yılından bu yana fiilen yeni kömür termik santrali ve yeni kömür maden yatırımlarına kredi vermeme yönündeki kararlılığını somut bir iklim taahhüdü niteliğinde resmen kamuoyuna açıkladı

Dünya Çevre Günü'nde Pegasus Hava Yolları'ndan sürdürülebilirlik adımı

Pegasus Hava Yolları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirdiği uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonunu rüzgâr enerjisi santraline verdiği destekle nötrlediğini duyurdu.

P&G, Türkiye'deki 35. yılını kutluyor

Türkiye'de 35'inci yılını kutlayan P&G bugüne kadar üretime dönük 1 milyar dolar yatırım yaptı. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen özel etkinlikte, "35'inci yaşımızda Türkiye'de 20 markamızla her 10 evin 9'unda en az bir ürünümüzle bulunuyoruz ve bundan gurur duyuyoruz" dedi.

Pepsi'nin yeni reklam yüzü Uraz Kaygılaroğlu

Son dönemin yükselen yıldızlarından Uraz Kaygılaroğlu, Pepsi'nin yeni reklam yüzü oldu. PepsiCo olarak hem globalde hem de Türkiye'de her zaman önde gelen sanatçılarla marka iş birlikleri yaptıklarını belirten PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder, "2022 yılında da Türkiye'nin en beğenilen sanatçılarından olan ve son dönemde başarılı oyunculuğu ile kendinden söz ettiren sevgili Uraz Kaygılaroğlu ile anlaşmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Yemeksepeti "3Y konsepti"ne odaklandı

Yemeksepeti, marka kimliği, tasarım ve altyapı konularındaki tazelenme çalışmalarını basına duyurdu. Yemeksepeti'nin sektöre öncülük eden projelerinin gelecek dönemde "Yemek'in Y'si, Yeni'nin Y'si ve Yarın'ın Y'si" olarak açtıkları "3Y konsepti" çerçevesinde şekilleneceğini açıklayan Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, Yemeksepeti'nin kuruluşundan bu yana ilklerin ve yeniliğin peşini bırakmaması sayesinde genç bir şirket olarak kalmayı başardığını söyledi.

YORUMLAR
500
Pegasus Hava Yolları'ndan 3 yeni hat Pegasus Hava Yolları'ndan 3 yeni hat

Borusan Otomotiv, Yemek Sepeti, Hepsiburada, Mastercard, Habermetre, Pegasus, Tüpraş, Pepsi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Habermetre 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 Şirketler Gündemi ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Kadıköy metrosunda bıçak çeken ve 18 yıl hapisle yargılanan saldırgan tahliye edildi
12:54 Mersin'de taksiciler akaryakıta gelen zamlara isyan etti! Meydanda toplanıp kontak kapattılar
12:45 Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:33 Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
11:58 Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 13:08:27. #1.12#
SON DAKİKA: Habermetre 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 Şirketler Gündemi ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement