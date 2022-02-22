Hacıbaba Pastanelerinden fiyat yükselişlerine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Hacıbaba Pastanelerinden fiyat yükselişlerine tepki

22.02.2022 14:27
Hacıbaba Pastanelerinden fiyat yükselişlerine tepki

Diyarbakır'da, 37 yıla aşkındır tatlı sektöründe nam salan ve dünyaya kazandırdığı tatlarla öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, fiyat artışlarına rağmen fiyat politikasına devam edeceklerini belirtti.

Diyarbakır'da, 37 yıla aşkındır tatlı sektöründe nam salan ve dünyaya kazandırdığı tatlarla öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, fiyat artışlarına rağmen fiyat politikasına devam edeceklerini belirtti.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı yılmaz Elaldı, "En iyisini en iyi fiyata" sloganıyla fiyat politikalarına zamsız devam edeceklerini vurguladı.

Tatlıda kullandıkları yağ, un gibi ürünlerin artmasına rağmen her zamanki sloganları olan "en iyisini en iyi fiyata' ile ellerinden geldikçe zam yapmamaya çalıştıklarını ifade eden Elaldı, "Biz, diğer firmalar gibi 3 gün içerisinde zaman kaybetmeden zam yapıp sonra indirdik diye camlarımıza afiş asmadık. Politikamız belli, bir seferde 40 TL bir ürünün üstüne atıp daha sonra da 10 TL indirip bunu reklam yaparak tatlıda indirim olarak bunu piyasaya sunmak saçma. 50 TL zamlandırıp 10 TL düşürüldü, nerede o 40 TL?" dedi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez! Dışişleri Bakanlığı'ndan Putin'in bağımsızlık hamlesine tepki: Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Putin'in bağımsızlık hamlesine tepki: Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hacıbaba Pastanelerinden fiyat yükselişlerine tepki - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
13:47 Çin'den, Rusya ve Ukrayna'ya "itidal" çağrısı! Açıklamada Donetsk ve Luhansk'i tanıyan Rusya'ya yönelik bir ifade yer almadı
13:47 Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!
13:43 Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!
13:38 Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez!
13:24 Gazetecinin taraflı sorusuna Erdoğan'ın "Müslüm Babalı" yanıtı: Tam damardan oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 14:31:10. #1.13#
SON DAKİKA: Hacıbaba Pastanelerinden fiyat yükselişlerine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement