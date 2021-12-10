Hacizli araçlarda akıllara durgunluk veren 'şüpheli araç' kurnazlığı

Antalya'daki yediemin otoparklarına motoru, koltuk ve tekerlekleri hatta direksiyonu sökülerek gelen haciz yakalamalı araçların, sahipleri tarafından bilerek sökülüp yine kendileri tarafından polise 'şüpheli araç' ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu yöntemin ileride düzenlenecek ihalede aracı değerinin altında almak için yapıldığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "İçindeki bütün ekipmanları boşalttırıyor ve aracı bir yere bırakıyor. Ardından 155'i, '3-4 gündür burada şüpheli bir araç bekliyor' diye kendisi arıyor. Polis bile aracı öyle görünce şaşırıyor, çünkü araçta hiçbir şey yok" dedi.

Antalya kent merkezinde haciz yoluyla bağlanan araçlarda artış yaşanırken, bazı vatandaşların yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için ilginç bir yöntem denediği ortaya çıktı. Motor, iç elektrik aksamı, tekerler ve koltuklar hatta direksiyonu dahi sökülen araçların, sahibi tarafından sokağa bırakıldıktan sonra şüpheli araç ihbarında bulunulduğu, yediemin otoparkına kaldırıldıktan sonra da düzenlenen ihalede yine sahibi tarafından değerinin altında tekrar geri alındığı bildirildi.

"Polis bile şaşırıyor"

Söz konusu yöntem hakkında konuşan Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, bunun hem alacaklıya hem de devlete mağduriyet oluşturduğunu söyledi. Topçu, "Arabaları üzerinde yakalama ve haciz bulunan bazı vatandaşlarımız, 'İhaleye ben girerim, bu aracı kimse böyle almaz' diye arabasını saniyeye götürüp komple söktürüyor. İçindeki bütün ekipmanları boşalttırıyor ve aracı bir yere bırakıyor. Ardından 155'i, '3-4 gündür burada şüpheli bir araç bekliyor' diye kendisi arıyor. Kolluk kuvveti gittiği zaman plakadan sorgulama yapıyor ve aracın yakalama hacizli olduğunu görünce mecburen çektirmek zorunda kalıyor. Polis bile aracı öyle görünce şaşırıyor, çünkü araçta hiçbir şey yok. En son bize geliyor. İhaleyle aracı değerinin çok altında geri alıyor. Parçaları da kendinde olduğu için daha sonra monte ettiriyor. Haksız yere kazanç sağlamış oluyor. Hem alacaklıyı hem de devleti mağdur etmiş oluyor. Buna bir çözüm getirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Aracın kupası haricinde hiçbir şeyi yok"

Bu tür araçların hurda olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Topçu, "Sökük bir araç varsa icra dairelerinin bunu normal satış yerine direk hurdaya ayırması lazım. Eğer böyle bir önlem alınırsa, kimse bu yola gitmez. Bu şekilde insanlar kendilerini kurtarmak açısından kendilerine göre bir çözüm bulmuşlar. Ama bunun hem devlete, hem ekonomimize zararı var, hem de alacaklı mağdur oluyor. Bizim burada en az 10-15 araç var. Aracın kupası haricinde hiçbir şeyi yok. Plakası var, onun haricinde hiçbir şeyi yok. Ne motor, ne koltuk, ne direksiyon var. Her şeyini söküyor, haksız bir kazanç elde etmeye çalışıyorlar" diye konuştu. - ANTALYA