Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı

Yeni haftaya giriş yapan altın piyasası, hareketli bir başlangıç yaptı. Altın fiyatlarında aşağı yönlü dalgalanma, yatırımcıları endişelendirdi. İşte haftanın ilk işlem gününde güncel altın fiyatları.

25.11.2024 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıymetli maden, Karadeniz'in kuzeyinde Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın kızışmasıyla yukarı yönlü ivmelenmişti. Yaklaşık iki yıllık bir zirveyi bu risk iştahıyla yakalayan altında geri çekilme gözleniyor. Altın fiyatları yüzde 1,65 düşüş yaşadı.

Doların güçlü seyretmesi ons altın üzerinde baskı oluşturdu ve altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu.

ONS ALTIN

Ons altın haftaya 2710 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2659 dolar, en yüksek de 2721 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 2675 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3004 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2953 lira, en yüksek de 3020 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2965 liradan alıcı buluyor. Düşüş yüzde 1'in üzerinde.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3072 liradan alınırken 3108 liradan satılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in Rus topraklarında Amerikan ve İngiltere yapımı silahları kullanmasına misilleme olarak Ukrayna'yı hedef aldıktan sonra güçlerinin tekrar yeni bir füze kullanabileceğini söyledi.

Değerli metal, merkez bankalarının alımları, artan güvenli liman talebi ve Fed'in indirim döngüsünün desteğiyle bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazandı.

Öte yandan Goldman Sachs Group Inc. ve UBS Group AG geçen hafta altının gelecek yıl da yükselişini sürdürmesini beklediklerini açıklamıştı.

Piyasa, Fed'in olası faiz patikası hakkında fikir verebilecek bu haftaki bir dizi veriyi bekliyor. Bunlar arasında merkez bankasının Kasım ayı toplantı tutanakları, tüketici güveni ve kişisel tüketim harcamaları verileri yer alıyor.

Ons Altın, Ekonomi, Piyasa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
15:07 Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
14:56 Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı
14:43 Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa’da manşet oldu Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa'da manşet oldu
14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:38 İngiltere’de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdi İngiltere'de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdi
14:22 Max Verstappen, Formula 1’de üst üste 4. kez şampiyon oldu Max Verstappen, Formula 1'de üst üste 4. kez şampiyon oldu
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
13:39 Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi’nin “Kula minnet eylemem“ dizeleriyle yaptı Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi'nin "Kula minnet eylemem" dizeleriyle yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 09:40:13. #1.13#
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.