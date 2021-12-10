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Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Geçirgen: "Marketlerde raf ile kasa fiyatının farklı olması pek fark edilmeyen bir durum" - Son Dakika

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Geçirgen: "Marketlerde raf ile kasa fiyatının farklı olması pek fark edilmeyen bir durum"

10.12.2021 16:54
Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Geçirgen: "Marketlerde raf ile kasa fiyatının farklı olması pek fark edilmeyen bir durum"

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, marketlerde raf ile kasa fiyatının farklı olmasının alışveriş esnasında pek fark edilmeyen bir durum olduğunu söyledi.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, marketlerde raf ile kasa fiyatının farklı olmasının alışveriş esnasında pek fark edilmeyen bir durum olduğunu söyledi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce çıkarılmış olan 'Fiyat Etiketleri Yönetmeliği'nin bu gibi durumlarla karşılaşan tüketiciyi koruma altına aldığını belirtti. Geçirgen, "İlgili yönetmenliğin 5. maddesi 'Perakende satışta arz edilen malların veya ambalajların yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur' deniliyor. Hizmetlerin tarifi ve fiyatlarını gösteren listelerde bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır. Yine bu yönetmeliğin 10. maddesi, 'Malın satış ve kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır' ibaresine yer veriyor. Uyuşmazlık yaşandığı durumlarda dernek olarak halkımızın hizmetindeyiz. Bu durumda vatandaşlarımızın hakkını koruyacağımız gibi marketlerin de olumsuz etkilenmesinin önüne geçmiş olmayı amaçlıyoruz. Tabii kasa ve raf fiyatı farklı olarak gösterilen marketlerde yaşanan problemin belli sayıda yerde görüldüğünü biliyoruz. Bunu genelleme yapmanın doğru olmadığına ve bu problemin yaşandığı marketlerde de bir an önce önüne geçeceklerine inanıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Geçirgen: Marketlerde raf ile kasa fiyatının farklı olması pek fark edilmeyen bir durum
Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Geçirgen: Marketlerde raf ile kasa fiyatının farklı olması pek fark edilmeyen bir durum

İhlas Haber Ajansı, Hakkari, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Geçirgen: 'Marketlerde raf ile kasa fiyatının farklı olması pek fark edilmeyen bir durum' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Geçirgen: "Marketlerde raf ile kasa fiyatının farklı olması pek fark edilmeyen bir durum" - Son Dakika
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