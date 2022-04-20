Hal Kayıt Sistemi ile vatandaşlar fahiş fiyat artışlarını tespit edebiliyor - Son Dakika

Samsun'da, vatandaşların fahiş fiyatları tespit edebilmeleri amacıyla geliştirilen Hal Kayıt Sistemi (HKS) mobil uygulaması kullanıma sunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve cep telefonlarına ya da tabletlere ücretsiz olarak yüklenebilen HKS mobil uygulamasıyla vatandaşlar, sebze ve meyvelerin üretim tarihi ve yeri ile üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış-satış fiyat bilgilerine hızlıca ulaşabilecek.

Vali Zülkif Dağlı, vatandaşların yaş meyve sebze alışverişlerini yaptıkları işletmelerde meyve ve sebzelere ait ürün künye belgelerinin olup olmadığını kontrol etmelerini ve ürün künye belgelerinin olmaması halinde Ticaret İl Müdürlüğüne bildirmelerini istedi.

Vatandaşların, sebze ve meyvelerin etiketinde bulunan ürün künyelerine ait karekodu okutarak tükettikleri ürünün nerede ve kim tarafından üretildiğinin yanı sıra bir ürünün tarladan çıkış fiyatıyla tüketiciye ulaşana kadar oluşan fiyat farklılıkları hakkında bilgi sahibi olarak alışverişlerine yön verebileceklerine işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olmalı ve aldığı ürünü kesinlikle HKS uygulaması ile takip etmelidir. Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından bazı işletmelerde yapılan ürün künyelerine ait karekod denetimlerinde aracılar tarafından tarladan 2,31 liraya alınan bir limonun marketlere 7,50 liraya satıldığı, 7,74 liraya alınan muzun marketlere 16,22 liraya satıldığına dair tespitler yapılmış ve bu kapsamada işlem yapılarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirilmiştir."

Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri zabıtalarından oluşan geniş denetim ekibi oluşturulduğunu bildiren Dağlı, şunları kaydetti:

"Haksız fiyat artışları ve stokçuluk, KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı, okul kantinlerinin denetimi, fiyat etiketi ile kasa fiyatının aynı olup olmadığı, toptancı hallerinin denetimi ile HKS ve ürün künye bilgileri üzerinden üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere yönelik denetimlerini gerek resen gerekse vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine aralıksız sürdürülmektedir."