Elektrik zammından Halk Ekmek de nasibini aldı! Eylül ve ocak ayı arasında yarım milyon fark var

İHE A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'nın eylül ve ocak aylarına ait faturalarını sosyal medya hesabında paylaştı.

SON FATURA 755 BİN TL GELDİ

Nama'nın paylaştığı 11 Eylül 2021 tarihli elektrik faturası 202 bin 974 lira 80 kuruş iken, 16 Şubat 2022 tarihli faturanın 755 bin 127 lira 20 kuruş olduğu görüldü.

"DURUM ÇOK VAHİM"

Nama, #ElektrikZammı etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Maalesef durum çok vahim! Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'nın eylül-ocak aylarının elektrik faturaları da böyle…" dedi.

İşte eylül ve şubat aylarına ait iki farklı fatura: