Halk Kart'ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, dar gelirli vatandaşlara ödenen Halk Kart'ın eylül ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, önemli sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Halk Kart ile dar gelirli vatandaşlara destek olunurken, anlaşmalı bakkal ve yerel marketler de bu sayede nefes alıyor.

Eylül ayında 12 bin 577 kişi Halk Kart'tan faydalandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Kart sahibi 12 bin 577 kişinin hesabına 100 ve 180 liralık bakiyeler olmak üzere toplam 1 milyon 618 bin 180 TL aktarıldı.

Kart sahibi vatandaşlar, Halk Kartlarını anlaşmalı bakkal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç maddeleri almak için kullanabiliyor. - MERSİN