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Halk otobüslerine gelir desteği - Son Dakika

Halk otobüslerine gelir desteği

10.02.2022 14:01
Halk otobüslerine gelir desteği

Sivas Belediyesi'nden halk otobüslerine gelir desteği müjdesi.Sivas Belediyesi ücretsiz binişler için özel halk otobüsü esnafına gelir desteğinde bulunacak.

Sivas Belediyesi'nden halk otobüslerine gelir desteği müjdesi.

Sivas Belediyesi ücretsiz binişler için özel halk otobüsü esnafına gelir desteğinde bulunacak.

Sivas Belediyesi Şubat ayı ikinci birleşimi Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda halk otobüslerine ücretsiz biniş yapan 65 yaş üstü vatandaşlar, engelli bireyler ve refakatçilerinin tamamı için indirimli tarife üzerinden destekte bulunulacak.

65 Yaş üstü mağdur edilmeyecek

Başkan Bilgin, konuşmasında her iki tarafında mağdur edilmeyeceğini belirtip, "Pandemi sürecinde tüm esnaf gruplarımızın yanı sıra halk otobüsü esnaflarımızın da yanında yer aldık. Belediye olarak büyük bir fedakarlık örneği göstererek meclisimizin almış olduğu kararlar neticesinde esnafımıza 3 defa nakdi destek sağladık. Belediye kiracılarımızdan 7 ay kira almadık. 2 yıl boyunca kira artışı yapmadık. Toplu taşımaya da yasalarımız 3 ay destek verebilir demesine rağmen bir yılı aşkın süre destek vermeye devam ettik. Ocak ayında ise haklı bir talepleri oldu. Biniş ücretlerinde artan fiyatlara oranla biraz artırım gerekiyordu. Bu konuyu da meclisimizde tartıştık ve bir miktar artış sağlamış olduk. Yine TBMM'de çıkarılan bir yasa ile Meclisimiz toplu taşımaya ilişkin olarak gelir desteği ödemesi yapabilir diye bir yetki verdi. Yapar diye bir hüküm yok. Ocak ayında yasa çıkar çıkmaz bu konuyu komisyonumuza havale ettik. Yapılan görüşmeler sonucunda bugün meclisimizin oylarıyla kabul edilirse Türkiye'de bir ilk uygulamayı hayata geçirmiş olacağız. 65 yaş üzeri hemşerilerimize, engelli kardeşlerimize ve refakatçisinin tamamına indirimli tarife üzerinden destek vereceğiz. Ayrıca göreve geldiğimiz andan itibaren toplu taşımaya destek olmak adına belediyeye ödenen 420 bilet işgaliye bedelini meclis üyelerimizin de kararıyla 210 bilete düşürmüştük. Bu hala devam ediyor. Yeni alacağımız kararla birlikte gelir desteği ödememiz tüm otobüsçü esnafımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Hemşerilerimizi mağdur etmeyin"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bu uygulamayı da hayata geçirdikten sonra tüm kamuoyunun huzurunda bir hususta özel halk otobüsçü esnafımızla mutabık kalmak istiyorum. Devletimiz bir yasa çıkardı. "65 yaş üstü her hemşerimiz toplu taşımalardan ücretsiz yararlanacak." dedi. Bu yasaya tüm halk otobüsçülerimiz uyacak. Bundan sonra otobüs esnafımızın bahanesi de yok. Ücretsiz binen vatandaşlarımızın ücretlerini de biz ödüyoruz. Biz şehrimizdeki toplu ulaşıma da sıfır şikayet istiyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini istiyoruz. Biz 65 yaş üstü her vatandaşımızın otobüse binmesinde inmesinde yüzü düşsün istemiyoruz. Bu konuda tüm esnafımızdan özellikle rica ediyorum. Bu desteğimizin belediye bütçemize maliyeti 8 milyonu buluyor. Helali hoş olsun. Biz milletimize hizmet için bu makamlardayız. Esnafımızdan tek beklentimizde toplu taşımanın kalitesinin artırılması Bizim kazancımız hemşerilerimizin memnuniyetidir" diyerek, alınan kararın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. - SİVAS

Halk otobüslerine gelir desteği
Halk otobüslerine gelir desteği

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Sivas Belediyesi, Halk Otobüsü, Hilmi Bilgin, Engelli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Halk otobüslerine gelir desteği - Son Dakika Ekonomi


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