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Halkbank'ın temyize başvurma süresi 13 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Halkbank'ın temyize başvurma süresi 13 Mayıs'a kadar uzatıldı

05.02.2022 12:08

ABD'de görülen Halkbank davasında yeni bir gelişme yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankası'nın temyize başvurma süresini 13 Mayıs'a kadar uzattı.

Yüksek Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) temyize gitmeye hazırlanan Halkbank, son başvuru tarihi 15 Mart'ın uzatılması talebinde bulundu. Halkbank avukatları, Yüksek Mahkemeye dilekçe göndererek, temyiz başvurusu yapabilmeleri için ilave zamana ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

13 MAYIS'A UZATILDI

Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Maria Sotomayor ise Halkbank'ın talebini kabul ederek, temyize gitmek için 15 Mart olan son başvuru tarihini 13 Mayıs'a kadar uzattı.

SÜREÇ BEKLEMEYE ALINDI

Halkbank'ın avukatları, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi için önce federal, daha sonra istinaf mahkemesine başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine ABD Yüksek Mahkemesi'ne gideceklerini açıklamıştı. New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi ise bankanın Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusu yapma kararı vermesi üzerine, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye almıştı.

Halkbank'a, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

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Halkbank, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halkbank'ın temyize başvurma süresi 13 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Halkbank'ın temyize başvurma süresi 13 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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