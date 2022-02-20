Haluk Levent'ten Migros paylaşımı: Tüm sorunlar çözüme kavuştu

Türkiye'de 2021 yılı enflasyonu yüzde 36 oranında gelirken Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan işçiler, maaşları için yüzde 8 oranındaki zam teklifini beğenmeyerek geçtiğimiz haftalarda eylem yapmaya başlamışlardı. Geçtiğimiz günlerde eylemlerin Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önüne sıçramasının ardından polis müdahale ederek pek çok işçiyi gözaltına aldı. Bu sırada gözaltına alınan bir işçinin kelepçeli elleriyle gözyaşlarını sildiği bir fotoğraf gündem oldu.

HALUK LEVENT ARABULUCULUK YAPTI

Ahbap derneğinin kurucusu olan ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak arabuluculuk yaptığı görüşmelerde tüm sorunların çözüldüğü duyurdu.

8 SAAT SÜREN GÖRÜŞME SONRASI SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞTU

Paylaşımında Levent, "Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık (8 saat sürdü) Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize" dedi.