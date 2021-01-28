Haluk Okutur İİB'in yeni koordinatör başkanı oldu

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin (İİB) yeni dönem Koordinatör Başkanı Haluk Okutur oldu.

Bünyesinde 7 ihracatçı birliğini barındıran İİB'nin ocak ayında toplanan Başkanlar Kurulu'nda alınan karar ile İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Haluk Okutur, 6 ay süreyle İİB Koordinatör Başkanlığı görevini üstlenecek.

İİB bünyesinde, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ile Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği bulunuyor.

"HEDEFLEDİĞİMİZ İHRACAT RAKAMLARINA ULAŞACAĞIZ"

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Pandemiye rağmen ihracatımızı artırmaya devam ettik. 2021 yılında da tüm birliklerle çalışmalarımızı sürdürerek ülkemizin hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşacağız" dedi.