Hamamlıkızık sakinleri tapularına kavuştu

Yıldırım Belediyesi, 2022 yılında 33 bin vatandaşı tapularına kavuşturacak.

2022 yılını Tapu ve Dönüşüm Yılı olarak ilan eden Yıldırım Belediyesi, yaptığı imar uygulamalarıyla ve dönüşüm çalışmalarıyla ilçe sakinlerinin yüzünü güldürüyor. Planlı yapılaşmanın, kentsel dönüşümün ve hizmetin önündeki en büyük engel olan imar sorununu kökten çözmek için kolları sıvayan Yıldırım Belediyesi, imar kanununda yapılan değişiklik ile sorunun önündeki engeli kaldırdı. 2022 yılında 33 bin vatandaşı tapularına kavuşturacak olan Yıldırım Belediyesi, yeni yılın ilk tapu dağıtımını Hamamlıkızık hak sahipleriyle başlattı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hamamlıkızık Mahallesi Tapu Teslim Töreni'ne Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım İlçe Tapu Müdürü Enes Gezmiş, belediye meclis üyeleri, Hamamlıkızık Mahalle Muhtarı Feridun Çakır, Hamamlıkızık malik ve sakinleri katıldı. Göreve başladıklarında Yıldırım'ın en önemli probleminin imar uygulaması, hisseli parsel, tapu ve mülkiyet sorunu olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da göreve geldiğimizde ilçemizin 3'te birinde imar problemleri vardı. 1986 yılından bu yana, yapılan imar uygulamaları vatandaşlardan gelen itirazlar sebebiyle bozuluyordu. Bizlerde bu dönem içerisinde problemlerin tamamını gidereceğiz dedik. Ankara'ya gidip derdimizi anlattık. Sağ olsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum bizi dinledi ve sorunun çözümü için ortaya irade koydu. İmar Kanunu'nun 18. Maddesi'nde yapılan değişiklik ile imar uygulamalarının sürekli değişmesine sebep olan sorunu kökten çözdük ve 2022 yılını bu sebeple Tapu ve Dönüşüm Yılı olarak ilan ettik. Bu kapsamda yıl içerisinde ilçemizin birçok mahallesinde 33 bin tapu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Yıldırım Belediyesi olarak Ankara yolu kuzeyindeki yıllardır problemi devam eden 6 mahallemizde de imar uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl inşallah Tapu Kadastro Müdürlüğü'müzün de katkılarıyla beraber buralardaki imar uygulamalarını çözeceğiz. İmar uygulamalarıyla paralel yürüttüğümüz dönüşüm çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Model olacak Mevlana Kentsel Dönüşüm projesi buna güzel bir örnek. Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hemşehrilerimiz ile yüzde 100 uzlaşı gerçekleştirdik, hepsinin onayını alarak çalışmalarımıza başladık. Bu yöntemle hareket etmemiz bölgede güzel bir sinerji oluşturdu" dedi.

Tapu ve mülkiyet sorunu yaşayan her vatandaşın derdini ortadan kaldırmak için yoğun bir mesai harcadıklarının altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana Cumalıkızık, Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerimizde toplam 6 bin 800 vatandaşımızın mülkiyet sorununu çözerek tapularını dağıttık. Karapınar, Arabayatağı, Yavuzselim, Ulus, Mevlana, Hacivat, Şirinevler, Demetevler, Mollaarap, Mimar Sinan, 75. Yıl ve Sinandede Mahallelerinin planlarını da bitirmek üzereyiz. Hamamlıkızık Mahallemizde, 10 hektarlık bir alanda gerçekleştirdiğimizi imar düzenlemesinin ardından 54 vatandaşımızın tapu sorununu ortadan kaldırdık. Hamamlıkızık'ta yaptığımız çalışma da yapılaşma için bölgede model olacak. İnşallah yılsonuna kadar 33 bin vatandaşımıza tapu teslimi gerçekleştireceğiz. Yıldırım'da, imardan, hisseli parselden ve mülkiyetten kaynaklı sorunlar böylece tarihe karışacak" şeklinde konuştu.

2022 yılının ilk tapu dağıtımının Hamamlıkızık sakinleri ile başladığını aktaran Başkan Yılmaz, "Bizler vaktinde imar çalışmaları yapmazsak oralar kendiliğinden kaçak yapılaşma ile şekilleniyor. Bugün Yavuzselim ve Demetevler Mahallesi'nde yaşadığımız sıkıntı sağlıklı bir yapılaşmanın olmamasından kaynaklanıyor. Kaçak yapılaşma, hem tüm kulların hakkını gasp eden bir yaklaşım hem de kentleşmenin önündeki büyük bir engel. Arabayatağı'nda yoğunluğu az olan bir bölgede 40 dönümlük bir alanda dönüşüm çalışması gerçekleştireceğiz. Kaçak yapılaşmanın daha az olduğu yerlerde dönüşüm daha hızlı gerçekleşiyor. Değirmenönü ve Karapınar'da dağıttığımız tapulardan da bunu görüyoruz. Bu bölgelerde bizden ruhsat alan vatandaşlarımız var. İnşallah 2022 yılında biraz da ekonomik şartların normalleşmesiyle beraber bölgede yeni apartmanların, sitelerin bölgede yükseldiğine şahitlik edeceğiz. İnşallah Karapınar'dan Mevlana'ya kadar olan bölgede de tapu dağıtımlarına devam edeceğiz. Bu çalışmada emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve Hamamlıkızık Mahallesi ve hak sahiplerinin tapularının hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hamamlıkızık Mahalle Muhtarı Feridun Çakır, "Bu hizmet için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a, tüm mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu düzenleme ile birlikte hem 54 mahalle sakinimiz tapularına kavuştu hem de mahallemizde daha sağlıklı ve düzenli yaşam alanlarının oluşturulabilmesinin önünü açıldı. Ben bu hizmetin mahallemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum ve tekrardan başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İmar kanunu uygulaması sonucunda oluşan yeni imar parsellerine yönelik tapu teslim töreni Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ve Yıldırım İlçe Tapu Müdürü Enes Gezmiş'in hak sahiplerine tapularını teslim etmesiyle sona erdi. - BURSA