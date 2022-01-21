Hamsi 25 TL'ye düştü

Uzun süredir Karadeniz'den bol çıkmayan hamsi bugünlerde kendini gösterdi. Tezgahlarda 50 TL olan hamsi, 25 TL'ye kadar düştü.

Tezgahlarda fiyatı 25 TL'ye düşen hamsiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Hamsinin uzun zamandır bol çıkmadığını söyleyen balıkçılar, "Son avda hamsi avı bizleri sevindirdi. Bol hamsi çıkınca da hemen fiyatlarına yansıyarak 25 TL'ye kadar düştü" dedi.

Birkaç gündür hamsi fiyatlarını takip ettiğini söyleyen Okan Karaca isimli vatandaş, "Uzun zamandır tezgahlarda hamsi yoktu. Hafta başı 50 TL'den tezgahlarda olan hamsi bugün 25 TL'ye kadar düştü. Nihayet sofralarımıza bu fiyattan alarak götüreceğiz. Hamsi ucuz olunca bizlerde alabiliyoruz" dedi. - ORDU