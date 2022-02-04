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Hamsi avı azalınca ihracatı da düştü - Son Dakika

Hamsi avı azalınca ihracatı da düştü

04.02.2022 09:13
Hamsi avı azalınca ihracatı da düştü

Türkiye'den bu yılın Ocak ayında 12 ülkeye yapılan hamsi ihracatından toplam 101 bin 486 kilogram karşılığı 485 bin 884 dolar döviz girdisi elde edildi.

Türkiye'den bu yılın Ocak ayında 12 ülkeye yapılan hamsi ihracatından toplam 101 bin 486 kilogram karşılığı 485 bin 884 dolar döviz girdisi elde edildi. En fazla hamsi ihracatı Fransa'ya, en az ihracat ise Kenya'ya yapıldı. Bir önceki yılın aynı döneminde hamsi ihracatından 920 bin 17 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından denize açılan tekneler bugünlerde özellikle İğneada taraflarında bol hamsi avlıyor. Bu yılın Ocak ayı itibariyle şuana kadar en fazla hamsi ihracatı 29 bin 585 kilogram karşılığı 197 bin 184 dolar ile Fransa'ya yapılırken, bu ülkeyi, 37 bin 123 kilogram karşılığı 115 bin 672 dolar ile Almanya, 14 bin 889 kilogram karşılığı 102 bin 581 dolar ile Belçika izledi.

En az hamsi ihracatı ise 10 kilogram karşılığı 80 dolar ile Kenya'ya yapılırken, Fransa, Almanya, Belçika, ABD, KKTC, İtalya, İsviçre, Kanada, Azerbaycan, Yunanistan, Suriye olmak üzere 12 ülkeye toplam 101 bin 486 kilogram karşılığı 485 bin 884 dolar döviz girdisi sağlandı.

Öte yandan 2021 yılının aynı döneminde 16 ülkeye yapılan hamsi ihracatında 208 bin 121 kilogram karşılığı 920 bin 17 dolar döviz girdisi sağlanırken bu yılın Ocak ayında ise bur rakam neredeyse yarıya geriledi. - TRABZON

Hamsi avı azalınca ihracatı da düştü
Hamsi avı azalınca ihracatı da düştü
Hamsi avı azalınca ihracatı da düştü

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Türkiye, Fransa, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsi avı azalınca ihracatı da düştü - Son Dakika Ekonomi


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