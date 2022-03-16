Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı - Son Dakika
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Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı

16.03.2022 08:26
Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı ile "Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı" deyimi gerçek oldu.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı ile "Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı" deyimi gerçek oldu. Hamsi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Halinde tezgahlarda yerini alırken kilosu 40 liradan satılıyor

Bandırma Balık Hali'nde yaklaşık bir haftadır tezgahlarda hamsi yokluğu çekiliyordu. Soğuk ve kar yağışı sebebiyle hamsi, balık tezgahlarında yerini aldı. 'Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı' diyen Balıkçı Barış Yıldız, "Bir kaç gün etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrasında balık halimize gelen balık miktarını arttırdı. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı sözü gerçek oldu. Balık halimize bol miktarda hamsi gelmektedir.Balıkhalimizde Karadeniz Hamsisi kilosu 40, Marmara hamsi kilosu 50, İstavrit kilosu 40, Kolyoz kilosu 50 Liradan satılıyor. Yarında hava güzel. Bol balık gelmesini bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı
Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı
Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı

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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Türkiye, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı - Son Dakika


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