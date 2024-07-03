Haziran aylık 1,64 yıllık 71,60 olarak açıklanmasıyla birlikte 2024 Temmuz için memur maaşı zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle belirlenen oran üzerinden hesaplanıyor. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün Temmuz döneminde yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'ini aşan kısım kadar fark verilecek.
Bu kapsamda haziran verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre elde edilmiş maaşlar belli oldu. En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 19,31 zamla birlikte 39 bin 206 TL'ye çıktı.
Son Dakika › Ekonomi › Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu - Son Dakika
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