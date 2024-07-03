Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu - Son Dakika
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Ekonomi

Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

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TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre; memur maaşlarına yapılan zam oranı 19,31 olurken en düşük memur maaşı da 39 bin 206'ya çıktı.

03.07.2024 10:41
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Haziran aylık 1,64 yıllık 71,60 olarak açıklanmasıyla birlikte 2024 Temmuz için memur maaşı zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle belirlenen oran üzerinden hesaplanıyor. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün Temmuz döneminde yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'ini aşan kısım kadar fark verilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 39 BİN LİRA OLDU

Bu kapsamda haziran verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre elde edilmiş maaşlar belli oldu. En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 19,31 zamla birlikte 39 bin 206 TL'ye çıktı.

İşte kalem kalem yeni maaş tablosu;

  • Memur (Lisans 9/1): 31 bin 806 liradan/ 37 bin 947 liraya
  • Teknisyen (9/1): 32 bin 709 liradan/ 39 bin 025 liraya
  • İmam-Hatip (8/1): 34 bin 481 liradan/ 41 bin 140 liraya
  • Şef (4/1): 33 bin 967 liradan/ 40 bin 526 liraya
  • Müdür (1/4): 40 bin 781 liradan/ 48 bin 660 liraya
  • Daire Başkanı: 70 bin 848 liradan/ 84 bin 528 liraya
  • Genel Müdür: 91 bin 966 liradan/ 109 bin 725 liraya
  • Öğretmen (1/4): 34 bin 892 liradan/ 41 bin 630 liraya
  • Polis memuru (8/1): 42 bin 715 liradan/ 50 bin 962 liraya yükseldi
Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

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Son Dakika Ekonomi Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ercan Karatas: Esnafa emekliye çök memuru paraya boğğğ bide yetmiyor diyorlar 32 36 Yanıtla
    mustafa sagdic: memuru laraya mi bogdu ? 33 bin tl ile. 15 3
  • Mehmet Aydaz: HERKES HAKETTİĞİNİ YAŞAR,, İYİ OLUYOR BU MİLLETE 30 5 Yanıtla
  • Beykozlu: Yürü ya kulum haktır bize 22 5 Yanıtla
  • Hüseyin null: işçi emeklisi sürünmeye devam 14 2 Yanıtla
  • ahmet ergin: 17002 lıra alanda 17002 alacak 11 4 Yanıtla
  • VillaUmut: E benim maaşımdan 50.000’e yakın vergi kestiniz bu ay, helal ediyorum ama merak etmeyin:) Birileri de benden kesilen vergiyle aynı maaş alıyor diye mutlu, ne garip ülke. 1 4 Yanıtla
  • Çıpşak mıpşakoğlu: Öğretmen kalemini yanlış yazmışsınız. 1/4 değil 9/3 olacak. 1 1 Yanıtla
  • Ali Gültekin: bizler hayatımızı yaz kış demeden zor koşullarda çalışmaya çıraklılıktan başlayarak taki emekli olanakadar hep mücadele ettik zama gelince kaşıkla ama memur okuyupta Masa başında görevini mapmaktadır başlarında gözümüz yok sonuçta ikiside emekli ama zor veya kolay neden ayrım yapılıyor bilmiş deyilim 1 1 Yanıtla
  • Ugur Sonmez: Öğretmen maaşını niye düşük gösteriyorsunuz sürekli bu yazdığınız rakamı alan öğretmen mi var son zamanla en düşük öğretmen maaşı 46 bin artı ek dersle beraber 55 bin 1 0 Yanıtla

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