Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

Ekonomi

Enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı belli oldu! Rakam öyle böyle değil

Haziran aylık 1,64 yıllık 71,60 olarak açıklanmasıyla birlikte 2024 Temmuz için memur maaşı zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle belirlenen oran üzerinden hesaplanıyor. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün Temmuz döneminde yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'ini aşan kısım kadar fark verilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 39 BİN LİRA OLDU

Bu kapsamda haziran verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre elde edilmiş maaşlar belli oldu. En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 19,31 zamla birlikte 39 bin 206 TL'ye çıktı.

İşte kalem kalem yeni maaş tablosu;