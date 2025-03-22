İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı - Son Dakika
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Ekonomi

İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Para piyasalarında bu hafta sıcak saatler yaşandı. Dolar, Euro ve altın ardı ardına rekorlar kırdı. Borsa İstanbul ise sert düşüşlere sahne olurken ardına devre kesiciler uygulandı. Haftanın bitişiyle piyasaların son bilançosu da ortaya çıktı.

22.03.2025 10:13
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 16,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 3,65, avro/TL yüzde 3,57, altının gram fiyatı ise yüzde 4,17 artış kaydetti. BIST 100 endeksi, en düşük 8.984,54 puanı ve en yüksek 10.902,61 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 16,57 altında 9.044,64 puandan tamamladı.

ALTIN HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI OLDU

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,17 artışla 3 bin 671 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,13 yükselişle 24 bin 846 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5 bin 903 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,22 artarak 6 bin 152 liraya yükseldi. Bu fiyatlamalarla altın bu haftanın en çok kazandıranı oldu.

DOLAR VE EURO YENİ REKORLAR KIRDI

Bu hafta ABD doları yüzde 3,65 artarak 38,0130 liraya, avro yüzde 3,57 artışla 41,3460 liraya çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, emeklilik fonları yüzde 2,60 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,83 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Hareketli geçen haftanın para bilançosu belli oldu

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahşerin atlısı:
    bu hafta ekepeliler ve bademler kazandı hepsi önceden dolar altın almıştı 36 dan alıp 42 den sattılar kaybeden Türkiye oldu 30 milyar dolar yakıldı kuru baskılamak için ve hala yakılıyor çatır çatır 6 2 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    akp liler vicdanınız rahat mı tabi biliyordunuz böyle kurun yükseleceğini zaten reis varken hiç düşmez ki. gezide 6 kuruş arttı diye ortalığı inlettiniz şimdi neredesiniz 4 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Şu haber gerçekten şaka gibi... 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı - Son Dakika
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