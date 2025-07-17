Harun Çevik sanayi sektörüne büyük bir yatırıma hazırlanıyor

Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinden Harun Çevik, sanayi sektörüne yönelik yeni ve kapsamlı bir yatırımla gündemde. Yerli üretimi önceleyen, ihracat odaklı ticareti destekleyen bu hamle; sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve uluslararası rekabet gücüne önemli katkılar sunacak.

Yıllardır üretim ve sanayi alanlarında hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Harun Çevik, yeni yatırım planıyla Türkiye ekonomisine uzun vadeli değer katmayı hedefliyor. Sanayide yüksek katma değerli üretim modeliyle tasarlanan bu yeni yatırım; modern altyapısı, çevre dostu yaklaşımı ve teknoloji entegrasyonu ile dikkat çekiyor.

YERLİ ÜRETİMLE GÜÇLÜ EKONOMİ VİZYONU

Harun Çevik'in bu stratejik yatırımı, Türkiye'nin üretim gücünü artırmayı ve ithalata olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Yerli üretim yalnızca ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda milli kalkınmanın ve bağımsızlığın temel taşı olarak değerlendiriliyor. Üretimin yerli kaynaklarla, yüksek verimlilikle ve çağın gereklerine uygun olarak yapılması, güçlü bir ekonomi inşa etmenin ön koşulu olarak görülüyor.

İHRATACAT ODAKLI, REKABETÇİ BİR SANAYİ HAMLESİ

Yatırımın en önemli ayaklarından biri de dış pazarlara yönelik güçlü bir ihracat stratejisi olacak. Küresel ölçekte rekabet edebilecek kalitede üretim yapmayı hedefleyen bu yeni tesisle, Türkiye'nin dış ticaret dengesine olumlu katkı sunulması planlanıyor. Harun Çevik, bu hamlesiyle hem ülke ihracatını artırmayı hem de Türk sanayi ürünlerinin dünya genelinde bilinirliğini yükseltmeyi amaçlıyor.

"TÜRKİYE ÜRETEREK GÜÇLENECEK"

Konuya ilişkin yaptığı kısa açıklamada Harun Çevik, şu ifadeleri kullandı: "İnandığımız tek şey var: Türkiye üreterek büyür, üreterek güçlenir. Sanayi yatırımlarımızı da bu inançla şekillendiriyoruz. Hedefimiz, yüksek teknolojili, çevreci ve sürdürülebilir bir üretim modeliyle ülkemizin ekonomik geleceğine katkıda bulunmak. Aynı zamanda dünya pazarlarında rekabet gücümüzü artıracak, kalıcı ve nitelikli bir yapı kurmaktır."