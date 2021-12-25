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Hastavuk'tan Uludağ Üniversitesine tam destek - Son Dakika

Hastavuk'tan Uludağ Üniversitesine tam destek

25.12.2021 11:00
Hastavuk'tan Uludağ Üniversitesine tam destek

Hastavuk ve Uludağ Üniversitesi Gıda Topluluğu ile birlikte hazırlanan "Altın Kanat Vaka Analizi" programı, yapılan sunumlar ve yarışmalarla sona erdi.

Hastavuk ve Uludağ Üniversitesi Gıda Topluluğu ile birlikte hazırlanan "Altın Kanat Vaka Analizi" programı, yapılan sunumlar ve yarışmalarla sona erdi. Hastavuk dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Uludağ Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin sosyal hayatta daha etkin rol almalarını ve sonuç odaklı ilerlemelerini sağlamak amacıyla birçok farklı etkinliğe imza atan Hastavuk, geçtiğimiz günlerde buna bir yenisini daha ekledi. Uludağ Üniversitesi Gıda Topluluğu üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen "Altın Kanat Vaka Analizi" programı katılımcılara faydalı bilgiler sunarken, diğer yandan da görsel ve dijital sunumlarla etkin analizler gerçekleştirilmesini sağladı.

Hazırlanan program sonrası değerlendirmeler yapılıp, fikir alışverişinin sağlanabilmesi amaçlanırken, Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, Hastavuk firmasının Türkiye ve dünya pazarındaki yeri, yapılan çalışmaları, Pazar paylarını ve alternatif üretim standartlarını hazırladığı sunumla öğrencilere aktardı.

Kurumsal İletişim Müdürü Bircan Balaban Özkan ise iletişim, sosyallik, iş hayatı ve kurumsal kimliğe ulaşmanın detaylarını katılımcılara dijital olarak anlattı.

Ortaklaşa yapılan programda düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler Hastavuk tarafından ödüllendirildi. Derece alan öğrencilere ödüllerini ve sertifikalarını Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, Kurumsal İletişim Müdürü Bircan Balaban Özkan ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut takdim etti.

Programa katılan öğrenciler kendilerine desteklerini esirgemeyen, bilgi ve birikimlerinden istifade ettikleri Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir ve Kurumsal İletişim Müdürü Bircan Balaban Özkan'a teşekkür plaketi verdi. Hastavuk Arge Yöneticisi Tugay Cengiz, görsel yönetmen Didem Arsever' e teşekkür plaketi verdi. - BURSA

Hastavuk'tan Uludağ Üniversitesine tam destek
Hastavuk'tan Uludağ Üniversitesine tam destek
Hastavuk'tan Uludağ Üniversitesine tam destek
Hastavuk'tan Uludağ Üniversitesine tam destek
Hastavuk'tan Uludağ Üniversitesine tam destek
Hastavuk'tan Uludağ Üniversitesine tam destek
Hastavuk'tan Uludağ Üniversitesine tam destek
Hastavuk'tan Uludağ Üniversitesine tam destek
Hastavuk'tan Uludağ Üniversitesine tam destek

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Uludağ Üniversitesi, Balaban, Uludağ, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hastavuk'tan Uludağ Üniversitesine tam destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hastavuk'tan Uludağ Üniversitesine tam destek - Son Dakika
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